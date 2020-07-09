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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۵

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر:

یک بهله «سارگپه» پابلند تحویل اداره محیط زیست پلدختر شد

یک بهله «سارگپه» پابلند تحویل اداره محیط زیست پلدختر شد

پلدختر- رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر گفت: یک بهله «سارگپه» پابلند آسیب دیده توسط دوستدار محیط زیست تحویل این اداره شد.

علی الشتری نژاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تماس شهروند پلدختری مبنی بر مشاهده یک بهله «سارگپه» سیب دیده، نیروهای اداره محیط زیست به محل اعزام شدند.

وی افزود: این نیروها با مشاهده شرایط نامساعد این پرنده نابالغ که به حالت نیمه جان درآمده بود بلافاصله به تیمار آن از طریق تزریق داروهای تقویتی و خوراندن آب و مواد غذایی اقدام کردند و وضیعت آن بهبود یافت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر گفت: پس از تیمارهای اولیه و جهت حفظ سلامت و بازیابی توان، این پرونده به مرکز درمانی «کلدر» تحت نظر دکتر دامپزشک اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال و با بهبود شرایط فیزیولوژیکی در زیستگاه خود رهاسازی می‌شود.

کد مطلب 4969990

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