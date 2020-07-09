به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در توئیتی نوشت: دقیقا همزمان با تلاش مذبوحانه و غیرقانونی رژیم آمریکا برای تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی ایران، ایالات متحده - با آن سابقه طولانی راهزنی - یک «قایق حامل سلاح» کشف و ضبط می‌کند.

وی در پایان مطلب خود آورده است: چه تصادفی! حقه‌ای قابل انتظار، اما رنگ‌باخته و بی‌فایده.

به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین امروز در واکنش به ادعای مقامات آمریکا مبنی بر توقیف شناور ایرانی حامل سلاح به یمن، با بی اساس خواندن این اتهام واهی، اظهار داشت: آمریکایی‌ها که احساس می‌کنند برای ادامه محدودیت‌های تسلیحاتی کشورمان در صحنه بین‌المللی و شورای امنیت دستاوردی نداشته‌اند، تلاش می‌کنند با اتهام‌زنی و دروغ‌گویی بهانه‌هایی برای استمرار فشار حداکثری و پیشبرد اهداف خبیثانه خود فراهم کنند.