هشدار دادستان کرج به مسئولان شهری/ مصوبات ستاد کرونا اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی با اشاره به افزایش نگران کننده تعداد مبتلایان و فوتیهای کرونا در استان البرز، گفت: در این شرایط ضرورت دارد همه مصوبات ستاد استانی کرونا توسط مسئولان و مردم اجرا شود.
وی با هشدار به مسئولانی که در اجرای این مصوبات کوتاهی کنند، گفت: مصوبات این ستاد با توجه موضوع سلامتی مردم جنبه الزامی دارد و در صورت کوتاهی هر مسئولی قطعاً با وی برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب کرج همچنین از مردم خواست با کاهش تردد خود به کنترل این بیماری کمک کنند و گفت: باید تردد در اماکن عمومی از قبیل بازارها، مراکز تفریحی و پارکها به حداقل برسد همچنین از برگزاری یا شرکت در هر نوع تجمعی که برخلاف استانداردهای فاصله گذاری اجتماعی است، خودداری شود.
مددی تاکید کرد: با توجه به شرایط حاد و تکمیل ظرفیت بسیاری از بیمارستانهای استان در صورت عدم رعایت چارچوبهای گفته شده روشهای سختگیرانه تر پیگیری خواهد شد.
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