به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد با اشاره به اهمیت آغاز تحصیلی جدید، اظهار کرد: در پروژه مهر و بازگشایی مدارس مباحثی از جمله سازماندهی نیروها و فضاهای آموزشی اهمیت بالایی دارد.

وی بیان کرد: امسال به دلیل شیوع کرونا اتخاذ یکسری تصمیمات خاص ویژه آغاز سال تحصیلی آتی مدنظر قرار داده شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: دو کار گروه ویژه توسط آموزش و پرورش تشکیل شده است که مورد نخست کارگروه ویژه فضای مجازی است، در این کارگروه بر روی تولید محتوای لازم و تمهیدات ویژه آموزش در بستر مجازی ویژه آغاز سال تحصیلی کار شده است.

قاسمی با اشاره به دیگر کارگروه تشکیل شده که با نام سلامت و تربیت بدنی است، افزود: در این کارگروه نیز توجه به مسائل بهداشتی برای آغاز سال تحصیلی مورد توجه قرار داده شده است.

وی در بخش دیگری در خصوص موضوع غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان بیان کرد: در این مورد نیز با توجه به شرایط خاص جامعه در بحث کرونا برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اینکه سال گذشته هدف گذاری آموزش و پرورش استان در بحث برنامه ریزی اوقات فراغت دانش آموزان در تعطیلات تابستان بر روی ۱۵ هزار دانش آموزان متمرکز شده بود، بیان کرد: اما امسال با توجه به آموزش‌های مجازی و امکانات آن پیش بینی می‌شود که بتوانیم به ۵۰ هزار دانش آموز البرزی از طریق این فضا در بحث گذران اوقات فراغت سرویس دهی داشته باشیم.

قاسمی از جمله موارد مورد نظر برای گذران اوقات فراغت دانش آموزان البرزی در تعطیلات پیش رو را تولید محتوا در بستر فضای مجازی در پنج محور مختلف از جمله سلامت، تربیت بدنی، بصیرتی و غیره برشمرد و گفت: موارد لازم در این مورد در سامانه شاد برای استفاده دانش آموزان بارگذاری شده است.

وی با اشاره به تفاهم نامه‌ای که میان وزارت کشور و آموزش و پرورش منعقد شده است، گفت: بر اساس این تفاهم نامه، شوراهای شهر و روستا از ظرفیت اعضای فرهنگی شورای آموزش و پرورش در جهت ارتقای مباحث فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استفاده خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با تاکید بر اینکه آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه فردا بیستم تیرماه برگزار خواهد شد، عنوان کرد: این آزمون فردا از ساعت ۹ صبح با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی برگزار می‌شود.

قاسمی بیان کرد: آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه از سوی وزارت آموزش و پرورش و به صورت سراسری در کشور برگزار می‌شود و امکان تصمیم گیری در سطح استان برای لغو آن وجود ندارد.