شركت هاي توليدي يارانه صادراتي دريافت مي كنند

" علي اصغر قرباني" در جمع خبرنگاران ، با بيان مطلب افزود : با وجود ظرفيت هاي اقتصادي - تجاري كشور و فراهم بودن زمينه برپايي نمايشگاه دايمي از10سال گذشته در روسيه، به دليل مشكلات ساختاري و نبود هماهنگي مناسب در بخش بازرگاني تا كنون نمايشگاه دايمي در اين كشور برگزار نشده است.

به گفته وي، كارخانه هاي توليدي و صنعتي به صورت يك ساله به عضويت نمايشگاه درمي آيند و براي برگزاري اين نمايشگاه نيازي به حضور مديران كارخانه ها نبوده و معرفي كالاها و انجام كارهاي فني و مهندسي برعهده كارشناسان روسي است.

وي هدف ازبر گزاري اين نمايشگاه را معرفي كالاهاي ايراني ، شناخت بازارهاي منطقه و ارتباط مستقيم و كم هزينه با مصرف كنندگان و توليد كنندگان دانست.

قرباني گفت: در اين نمايشگاه تنها شركت هاي توليدي حق عضويت داشته كه در پانزده گروه كالايي و زير نظر اتحاديه مركزي فعاليت مي كنند. همچنين حدود 10 هزار دلار در چند مرحله از شركت كنندگان در يافت مي شود كه 50 درصد آن را مركز توسعه صادرات پرداخت مي كند.

وي ، راه اندازي مركز تجاري دايمي با مشاركت تجار و بازرگانان آلماني، روسي و انگليسي را از ديگر برنامه هاي اين نمايشگاه ذكر كرد و گفت: نمايشگاه هاي فصلي توان بالايي براي حضور و معرفي كالاهاي ايراني ندارند و با بر گزاري نمايشگاه هاي دايمي مي توان شرايط رشد را براي اقتصاد كشور فراهم كرد.

قرباني گفت: حجم صادرات ايران به روسيه در سال 1381 به 50 ميليون دلار رسيد كه نسبت به سال هاي قبل از رشد خوبي برخوردار بود ه است . حجم واردات روسيه به ايران در اين سال به 750 ميليون دلار رسيد.

به گفته وي، صادرات ايران به روسيه سال گذشته شامل خشكبار، رب ، كنستانتره و ميوه بوده است.

وي با اشاره به توان بالاي روسيه براي سرمايه گذاري كشورهاي منطقه ، گفت: پراكندگي و وسعت مناطق صنعتي و تجاري و بافت جميعتي روسيه سبب شده تا اين كشوربتواند حجم زيادي از صادرات كشورهاي منطقه را به خود اختصاص دهد. اين كشور سال گذشته 60 ميليارد دلار تراز مثبت صادراتي داشت.

نمايشگاه دايمي ايران در روسيه به وسعت دو هزار و 500 متر مربع و با حضور 150 مجموعه صادراتي در تيرماه امسال و در شهر سنت پترزبورگ روسيه برگزار مي شود.