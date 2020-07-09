۱۰ واحد صنعتی در استان البرز نیرو جذب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی غیاثی تبار بعدازظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان درباره اهمیت اجرای پروژه اشتغال مهارت محور، گفت: سه موضوع استخدام محور، اشتغال محور و کارآفرین محور مدنظر قرار دارد.
وی افزود: در بخش اشتغال محور تاکنون ۳۷۰ واحد صنعتی نیاز سنجی شدند، ۸۳ واحد اعلام نیاز کرده و ۱۰ واحد صنعتی نیز در حال جذب نیرو هستند. در دو واحد صنعتی استان نیز نیروهای مورد نیاز جذب شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰۳ کارجو در بخش استخدام محور به واحدهای صنفی و صنعتی استان البرز معرفی شده اند، گفت: شش نفر در واحدهای مربوطه جذب قطعی شده اند.
به گفته غیاثی تبار در بحث خود اشتغالی ۳۲ شغل قطعی شده است و تاکنون ۷۲ کارجو در این مورد ثبت نام کرده اند.
وی تاکید کرد: در پروژه اشتغال مهارت محور و در بحث خود اشتغالی همکاری اتاق اصناف استان در بحث صدور جواز کار برای کارجویان اهمیت دارد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان البرز بیان کرد: در بخش کارآفرینان محور نیز سامانه اشتغال محور بارگذاری شده و واحدهای صنعتی نیاز به پیشبرد طرحهای کارآفرینی، میتوانند درخواستهای خود را در آنجا اعلام کنند.
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