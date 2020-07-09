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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۳

با اجرای پروژه «اشتغال مهارت محور»؛

۱۰ واحد صنعتی در استان البرز نیرو جذب کردند

۱۰ واحد صنعتی در استان البرز نیرو جذب کردند

کرج - مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با اشاره به اجرای پروژه اشتغال مهارت محور در استان، گفت: ۱۰ واحد صنعتی تاکنون جذب نیرو داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی غیاثی تبار بعدازظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان درباره اهمیت اجرای پروژه اشتغال مهارت محور، گفت: سه موضوع استخدام محور، اشتغال محور و کارآفرین محور مدنظر قرار دارد.

وی افزود: در بخش اشتغال محور تاکنون ۳۷۰ واحد صنعتی نیاز سنجی شدند، ۸۳ واحد اعلام نیاز کرده و ۱۰ واحد صنعتی نیز در حال جذب نیرو هستند. در دو واحد صنعتی استان نیز نیروهای مورد نیاز جذب شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز با اشاره به اینکه تاکنون ۱۰۳ کارجو در بخش استخدام محور به واحدهای صنفی و صنعتی استان البرز معرفی شده اند، گفت: شش نفر در واحدهای مربوطه جذب قطعی شده اند.

به گفته غیاثی تبار در بحث خود اشتغالی ۳۲ شغل قطعی شده است و تاکنون ۷۲ کارجو در این مورد ثبت نام کرده اند.

وی تاکید کرد: در پروژه اشتغال مهارت محور و در بحث خود اشتغالی همکاری اتاق اصناف استان در بحث صدور جواز کار برای کارجویان اهمیت دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز بیان کرد: در بخش کارآفرینان محور نیز سامانه اشتغال محور بارگذاری شده و واحدهای صنعتی نیاز به پیشبرد طرح‌های کارآفرینی، می‌توانند درخواست‌های خود را در آنجا اعلام کنند.

کد مطلب 4970004

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
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