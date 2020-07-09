استان البرز بازار خوبی برای توسعه مشاغل خانگی است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی بعدازظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان، اظهار کرد: کرونا تا یک ماه پیش بیش از چهار هزار میلیارد تومان به استان البرز آسیب وارد کرده است.
وی با بیان اینکه هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به استان البرز اختصاص یافته است، گفت: تاکنون برای ۱۴۷ میلیارد تومان از این مبلغ ثبت نام صورت گرفته و ۲۹۰ میلیون تومان هم پرداخت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز بر همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات کرونایی تاکید کرد و گفت: در این میان مسئله چکهای برگشتی و غیره نیز برای متقاضیان نباید لحاظ شود.
شاهمرادی با اشاره به اینکه طبق بررسیهای انجام شده شغل ۸۴ هزار نفر در استان البرز تحت تأثیر کرونا آسیب دیده اند، گفت: برای ارائه تسهیلات همکاری بانکها ضروری است باید طی یک هفته کار پرداخت تسهیلات بانکی به پروندههای متقاضی انجام شود.
وی در خصوص بحث اشتغال مهارت محور و ایجاد ۱۰ هزار شغل در استان، گفت: به دلیل شیوع کرونا در برگزاری کلاسها و دوره آموزشی در این مورد با محدودیتهایی مواجه شدیم اما برای انجام تکالیف در این حوزه باید برنامه ریزی شود، نقش دستگاههایی مانند میراث فرهنگی در حوزه گردشگری و یا بخش صنعت و کشاورزی در این رابطه پر رنگ است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: افراد بعد از گذران دورههای آموزشی مهارت محور و اخذ گواهینامه پایان دوره باید از تسهیلات ویژه بهرمند شوند.
شاهمرادی با اشاره به ظرفیت مشاغل خانگی، گفت: استان البرز در حوزه مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار فعال است باید طرحهای عملیاتی - اجرایی توسط دستگاههای مختلف ارائه و اجرا شود.
وی با تاکید بر اینکه در مرحله اول شاخههایی از مشاغل خانگی که قابلیت پیاده سازی دارد به نهادهای استانی معرفی شود، گفت: البرز بازار خوبی برای ایجاد اشتغال زایی از طریق مشاغل خانگی دارد، برای پیاده سازی اشتغال دو هزار و ۵۰۰ نفر در این حوزه باید هرچه زودتر روی توانمندسازی آنها کار شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به اینکه در مرکز استان با جمعیت انبوه جویای کار رو به رو هستیم، گفت: در شهرستان صنعتی اشتهارد با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.
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