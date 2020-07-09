همه مراکز حساس و مهم رژیم صهیونیستی در تیررس ما قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ابوحمزه سخنگوی گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ششمین سالروز جنگ سال ۲۰۱۴ رژیم صهیونیستی علیه غزه گفت: دشمن در تحقق اهدافش با وجود جنگ پنهان و آشکار علیه مقاومت در غزه شکست خورد.

وی افزود: در حال حاضر قوی تر و مجهزتر در عرصه همانطور که به فرزندان ملتمان و امت اسلامی همواره عهده کرده ایم، حضور داریم. ۶ سال پس از عملیات بنیان مرصوص، همه فلسطین اشغالی و مراکز حساس رژیم صهیونیستی در تیررس ما قرار دارد.

سخنگوی گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره طرح الحاق کرانه باختری به رژیم صهیونیستی هم بیان کرد: ما روند امور را به دقت زیر نظر داریم و با تمام قوا در راستای حمایت از سرزمین و شرفمان حرکت خواهیم کرد.