رمز بقای وحدت شرح صدر است/ تحقیر دیگران ناشی از غرور شخصی و سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن خمینی صبح امروز 14 خردادماه، در سالروز ارتحال امام خمینی رهبر کبیر انقلاب با حضور در حرم مطهر آن بزرگوار، با بیان اینکه امام در وصیت نامه خود علت پدید آمدن و بقای انقلاب را دو عامل انگیزه الهی و وحدت کلمه بیان کرده اند، اظهارداشت : حقیقت آن است آنچه جامعه و انقلاب ما را از دیگر انقلاب های دنیا ممتاز کرد همین انگیزه الهی بود.

وی با بیان اینکه انگیزه الهی بزرگترین عامل توفیق انقلاب ماست، افزود: هرگاه این عامل مهم انگیزه الهی در روح و جان جامعه ما بود و حس کردیم چنین انگیزه ای در جان یک یک ما باقی است می توانیم امیدوار باشیم همان رشادت ها در نقطه نقطه این سرزمین ادامه دارد.

سید حسن خمینی تصریح کرد : روحی که امام درسرزمین ما دمید، ادامه دارد و این خط مستحکم در میان نسل های حاضر نیز مشاهده می شود و هر چه در تقویت آن بکوشیم یقینا تلاش بیهوده نکرده ایم و دست به کار بزرگ در جهت تثبیت انقلاب اسلامی ایران زده ایم.

وی با اشاره نامگذاری امسال به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی، یادآور شد: وحدت و اتحاد شرط اساسی برای توفیق انقلاب و نظام ما در مرحله پیدایش بود و مرحله بقا نیز خواهد بود.

سید حسن خمینی سالگرد ارتحال امام را بهانه ای برای بیعت احزاب ، تشکلات و گروههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با خط و راه امام دانست و افزود: دراین ایام بهتر از هر زمان دیگری می شود متوجه شد که محور اساسی وحدت در جامعه ما امام است. پیرامون این عمود انقلاب همه جریان های سیاسی متفق هستند و تبلور اندیشه امام در قالب قانون اساسی می تواند بزرگترین عامل برای جامعه ما باشد.

وی به " سعه صدر" به عنوان عامل دیگر در بحث وحدت اشاره کرد و گفت: به واسطه چنین ویژگی توسط خداوند بر پیامبر منت گذاشته شد و امام نیز در جامعه ما مصداق بزرگ شرح صدر است. اگر نبود این شرح صدر در وجود امام انقلاب توفیق پیدا نمی کرد.

نوه امام راحل خاطرنشان کرد: اینکه ما هر گروهی را نمی پسندیم، آن را متهم به ضعف و کاستی کنیم مقدار زیادی مربوط به نداشتن شرح صدر است. انسانها این حق را دارند که اگر اشتباهی مرتکب شدند از آنها بگذریم، اختلاف سلیقه در همه جامعه ها وجود دارد اما رمز بقای وحدت شرح صدر است.

وی احتراز از خودبزرگ بینی و تحقیقر دیگران را به عنوان عامل دیگری در بقای وحدت در جامعه خواند و گفت: تحقیر دیگران با وحدت سازگار نیست و تحقیر دیگران ناشی از غرور سیاسی، شخصی و اجتماعی است.

تولیت حرم مطهر امام خمینی یادآور شد: پس از رحلت امام، خلف شایسته امام سکاندار انقلاب هستند و جامعه ما پس از رحلت امام با بیعت با یکی از بهترین شاگردان امام این مسیر را پیمود و از گردنه های سنگینی عبور کرد و اگر وحدت، انگیزه الهی ، شرح صدر و دوری از خود بزرگ بینی نباشد این راه هموار نخواهد بود.

سید حسن خمینی تصریح کرد: مطمئن هستم با تمام آن صفاتی که در مردم و مسئولان نظام وجود دارد و آن روح عظیم و غنی دمیده شده در وجود این ملت، آینده مانند گذشته از آن ماست و این ملت ایران است که از پیچ و خم ها عبور می کند. نه مسئله هسته ای ، نه حضور اشغالگران در کشور و نه تهدیدها و تطمیع ها، هیچ کدام بر عزم مردم ما که مزین صفت انگیزه الهی هستند تاثیر نمی گذارد.