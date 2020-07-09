کمبود نیروی کار در شهرستان صنعتی اشتهارد زنگ خطر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کردی بعدازظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان البرز، اظهار کرد: در شهرستان اشتهارد کارخانه‌های راه اندازی می‌شود که نیروی کار ندارد و این یک زنگ خطر است.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و ۳۰۰ نیرو از بوئین زهرا به اشتهارد می آیند، گفت: اشتهارد در استان البرز است در حالی که بخشی از نیروهای کار از بوئین زهرا و یا صفادشت به این این شهرستان می آیند.

فرماندار اشتهارد با اشاره به اینکه قرار است تا مهرماه امسال ۶۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی کوثر اشتهارد راه اندازی شود، گفت: به عنوان نمونه یکی از واحدها به تنهایی به ۵۰۰ نیروی کار نیاز دارد.

کردی تاکید کرد که وضع کمبود نیروی انسانی در اشتهارد یک زنگ خطر است و افزود: باید در کارگروه‌هایی مانند اشتغال این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اشتهارد در بحث معافیت‌های مالیاتی بخش صنعت و یا پرداخت تسهیلات با بهره ۱۲ درصد، بیان کرد: این در حالی است که نیروی کار کافی در این شهرستان نداریم.