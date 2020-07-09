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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۶

فرماندار اشتهارد:

کمبود نیروی کار در شهرستان صنعتی اشتهارد زنگ خطر است

کمبود نیروی کار در شهرستان صنعتی اشتهارد زنگ خطر است

کرج - فرماندار اشتهارد گفت: اشتهارد شهرستانی صنعتی است که با کمبود نیروی کار مواجه است، با وجود کارخانه های بسیار این مهم یک زنگ خطر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کردی بعدازظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان البرز، اظهار کرد: در شهرستان اشتهارد کارخانه‌های راه اندازی می‌شود که نیروی کار ندارد و این یک زنگ خطر است.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و ۳۰۰ نیرو از بوئین زهرا به اشتهارد می آیند، گفت: اشتهارد در استان البرز است در حالی که بخشی از نیروهای کار از بوئین زهرا و یا صفادشت به این این شهرستان می آیند.

فرماندار اشتهارد با اشاره به اینکه قرار است تا مهرماه امسال ۶۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی کوثر اشتهارد راه اندازی شود، گفت: به عنوان نمونه یکی از واحدها به تنهایی به ۵۰۰ نیروی کار نیاز دارد.

کردی تاکید کرد که وضع کمبود نیروی انسانی در اشتهارد یک زنگ خطر است و افزود: باید در کارگروه‌هایی مانند اشتغال این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اشتهارد در بحث معافیت‌های مالیاتی بخش صنعت و یا پرداخت تسهیلات با بهره ۱۲ درصد، بیان کرد: این در حالی است که نیروی کار کافی در این شهرستان نداریم.

کد مطلب 4970013

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      0 0
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      با ایجاد بنگاههای کاریابی در سراسر کشور که به مهارت آموزی و بعد کاریابی اقدام کند نیازمندیم به نحوی که اطلاعات و نیازهای تمامی کارفرماها را گردآوری کند و در سطح ملی به یافتن و مهارت آموزی نیرو بپردازد
    • علی IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      1 0
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      انبوه سازی مسکن در مجاورت شهرک های صنعتی برای اسکان کارگران به نحوی که با تعهد به کار طولانی مدت صاحب مسکن شوند در کنار ایجاد بنگاههای کاریابی و پیدا کردن و معرفی کردن نیروی کار مشکل حل میشود
    • علی IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      1 0
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      با توجه به روند کاهش جمعیت شرکت های دانش بنیان در بخش رباتیک باید ورود کنند و در جهت ماشینی کردن و جایگزین ماشین و ربات در خط تولید کارخانه ها به جای نیروی انسانی برنامه ریزی کنند
    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
      4 0
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      تنهادلیل این کمبود نیرو افزایش بی دلیل ووحشتناک اجاره بهای منازل است.بطور مثال ساختمان ۶۰ متری ۶۰ میلون رهن و۵۰۰ میلیون اجاره بها یک کارگرمگرچقدردرامد داردکه اینهمه پول به صاحبخانه ها بپردازند؟؟
    • میثم RO ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      1 0
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      چرا دروغ میگین ؟چرا فقط برای یه عده بسازوبفروش ودلال بازر گرمی میکنید من الان اشتهارد زندگی میکنم با مدرک معادل لیسانس برق برام کار نیست هرجاهم نیرو میخوان زیر بیست سال ومجرد وباحقوق پایین.دروغ میگن

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