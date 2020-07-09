واگذاری مالکیت گروه ماشین سازی تبریز به وزارت کار

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فرج زاده افزود: واگذاری مالکیت گروه ماشین سازی تبریز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه هشت شرکت دولتی دیگر و در ازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: این واگذاری‌ها، در راستای اجرای طرح همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان است.

مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز یادآور شد: اختلافات مالکیتی که در ماه‌های اخیر برای این مجموعه وجود داشت باعث مشکلات عدیده ای شده بود که با مصوبه دیروز هیأت وزیران، به حول و قوه الهی سرعت پیشرفت این مجموعه بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.