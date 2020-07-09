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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۷

مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز خبر داد

واگذاری مالکیت گروه ماشین سازی تبریز به وزارت کار

واگذاری مالکیت گروه ماشین سازی تبریز به وزارت کار

تبریز- مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز گفت: با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت دولت گروه ماشین سازی تبریز تحت مالکیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فرج زاده افزود: واگذاری مالکیت گروه ماشین سازی تبریز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه هشت شرکت دولتی دیگر و در ازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: این واگذاری‌ها، در راستای اجرای طرح همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان است.

مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز یادآور شد: اختلافات مالکیتی که در ماه‌های اخیر برای این مجموعه وجود داشت باعث مشکلات عدیده ای شده بود که با مصوبه دیروز هیأت وزیران، به حول و قوه الهی سرعت پیشرفت این مجموعه بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.

کد مطلب 4970021

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