طرح ولایت ویژه طلاب در بصیرت افزایی جوانان موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم سپاسی آشتیانی روز پنج شنبه در آئین افتتاحیه طرح ولایت ویژه طلاب برادر استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: اجرای این طرح با ابتکار آیت الله مصباح شروع شد و اجرای آن میتواند اثرات مثبت در جامعه به دنبال داشته باشد و در استان باید برنامه ریزی بیشتری در این حوزه انجام شود.
وی ادامه داد: امروز به معنای واقعی یک جمع گستردهای از جامعه به ویژه جوانان سرگردان هستند، از طرفی شبکههای معاند، منحرف و مضر در فضای مجازی به صورت جدی تمام اعتقادات و حریم اعتقادی را حساب شده و حرفهای مورد هدف قرار میدهند.
به گفته مدیر حوزههای علمیه استان مرکزی دشمنان مشروعیت نظام اسلامی، ولایت فقیه و تقلید را مورد هدف قرار دادهاند بنابراین جوانی که نسبت به این هجمهها آشنایی ندارد چگونه میتواند مسیر حق را تشخیص دهد و باید به جوانان آموزشهای لازم در این راستا داده شود.
وی اظهار کرد: روحانیون باید به مردم امر به معروف و نهی از منکر کنند پس باید حق را با معیار بشناسیم.
مدیر حوزههای علمیه استان مرکزی گفت: یکی از ملاکهای امام راحل که برای انقلاب اسلامی مطرح کردند، مبارزه با استکبار ستیزی است. انسان باید این ملاکها را بشناسد.
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