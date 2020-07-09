طرح ولایت برای طلاب کلید ورود به مباحث عقیدتی و مبنای اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میر مهدی روز پنج شنبه در افتتاحیه طرح ولایت ویژه طلاب برادر استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: یک از وظایفی که در این برهه بر عهده داریم علاوه بر تزکیه مساله تعلیم و حکمت است که در طی این سال‌ها در این وظیفه کوتاهی شده است.

رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک مشکل موجود در عصر حاضر را در عقیده عنوان کرد و گفت: ما قرآن را به عنوان مبنای عقیدتی خودمان در جامعه ترویج نکردیم.

میر مهدی بیان کرد: محفل قرآن برگزار می‌شود اما محفل‌های قرآنی تنها به تلاوت زیبای قرآن و لذت شنوایی مردم کمک می‌کند و به تعقل مردم نمی‌پردازد.

وی افزود: متأسفانه تفسیر و بیان، ذکر مبانی اعتقادی قرآن در بین مردم ضعیف شده است.

به گفته رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک پس از انقلاب تعلیم کتاب و حکمت به عنوان وظیفه دینی که برعهده جامع روحانیت و حوزه علمیه بود، ترویج نشد و از مبانی اصیل اسلام برای رشد جامعه استفاده نشده است

میر مهدی عنوان کرد: هدف از برگزاری طرح ویژه طلاب برادر استان مرکزی این است که از افراد آگاه و تحصیل کرده به مبانی اسلام استفاده شود و این حرکت با قدرت شکل گیرد و ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: جامعه اسلامی باید از افرادی که مبانی اعتقادی را فراگرفتند برخوردار شود تا در مقابل دشمنان ایستادگی کنند.

