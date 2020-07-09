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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۱

رییس حوزه علمیه امام خمینی ( ره) اراک:

طرح ولایت برای طلاب کلید ورود به مباحث عقیدتی و مبنای اسلام است

طرح ولایت برای طلاب کلید ورود به مباحث عقیدتی و مبنای اسلام است

اراک- رییس حوزه علمیه امام خمینی ( ره) اراک گفت: طرح ولایت طلاب ورود به مباحث عقیدتی و مبنای اسلام را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میر مهدی روز پنج شنبه در افتتاحیه طرح ولایت ویژه طلاب برادر استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: یک از وظایفی که در این برهه بر عهده داریم علاوه بر تزکیه مساله تعلیم و حکمت است که در طی این سال‌ها در این وظیفه کوتاهی شده است.

رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک مشکل موجود در عصر حاضر را در عقیده عنوان کرد و گفت: ما قرآن را به عنوان مبنای عقیدتی خودمان در جامعه ترویج نکردیم.

میر مهدی بیان کرد: محفل قرآن برگزار می‌شود اما محفل‌های قرآنی تنها به تلاوت زیبای قرآن و لذت شنوایی مردم کمک می‌کند و به تعقل مردم نمی‌پردازد.

وی افزود: متأسفانه تفسیر و بیان، ذکر مبانی اعتقادی قرآن در بین مردم ضعیف شده است.

به گفته رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک پس از انقلاب تعلیم کتاب و حکمت به عنوان وظیفه دینی که برعهده جامع روحانیت و حوزه علمیه بود، ترویج نشد و از مبانی اصیل اسلام برای رشد جامعه استفاده نشده است

میر مهدی عنوان کرد: هدف از برگزاری طرح ویژه طلاب برادر استان مرکزی این است که از افراد آگاه و تحصیل کرده به مبانی اسلام استفاده شود و این حرکت با قدرت شکل گیرد و ادامه پیدا کند.

وی تصریح کرد: جامعه اسلامی باید از افرادی که مبانی اعتقادی را فراگرفتند برخوردار شود تا در مقابل دشمنان ایستادگی کنند.
 

کد مطلب 4970038

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