۲۶ هزار کارگر البرزی در سامانه بیمه بیکاری کرونا ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح نژاد عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان البرز، اظهار کرد: نرخ بیکاری استان البرز در سال ۹۸ برابر ۱۲.۸ درصد بوده و این در حالی است که این نرخ در کشور طی سال گذشته برابر ۱۰.۷ درصد اعلام شده است.

وی بیان کرد: نرخ بیکاری استان البرز در سال ۹۷ برابر ۱۴.۹ درصد بوده است، گفت: نرخ بیکاری استان در بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۹۸ به ترتیب برابر ۱۴.۱، ۱۳، ۱۳ و ۱۱.۱ درصد گزارش شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه نرخ مشارکت اقتصادی استان البرز در سال گذشته را برابر ۴۴.۴ درصد اعلام کرد و گفت: این عدد در سال ۹۸ در کشور برابر ۴۴.۱ درصد بوده است.

فلاح نژاد در بخش دیگری آمار بیمه بیکاری استان البرز ویژه ایامی که درگیر کرونا بوده ایم را تاکنون ۲۶ هزار و و ۲۱۰ نفر برشمرد.

وی گفت: در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش حدود ۰.۱ درصدی در آمار بیمه شدگان استان حادث شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز تعداد بیمه شدگان اجباری و دریافت کننده بیمه اجباری استان در اردیبهشت ماه امسال را در مجموع ۱۲ هزار و ۹۸۳ نفر برشمرد.

فلاح نژاد همچنین افزود: در سال جاری پرداخت ۸۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ۳۸ طرح مشاغل خانگی و تعهد اشتغال زایی برای ۶۴ نفر از محل اعتبارات سال ۹۸ مدنظر قرار داده شده است.