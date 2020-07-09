به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده، ظهر پنجشنبه در نشستی با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان یزد ضمن تبریک به اعضای هیئت مدیره این انجمن برای آغاز دور جدید فعالیت در عرصه اطلاع رسانی اظهار داشت: امیدواریم انجمنهای صنفی و تشکلهای فعال در حوزه اطلاع رسانی، منشأ تحول در فضای رسانه استان باشند و بتوانیم با حضور آنها فضای مثبتی را رقم بزنیم.
وی با اشاره به فعالیت ایثارگرانه خبرنگاران و عکاسان خبری خبرگزاریها و پایگاههای خبری در زمان شیوع کرونا عنوان کرد: کرونا نشان داد که رسانهها هر جا نیاز است در صف خطر بگیرند، در میدان هستند و مصداق آن جلوههای انسانی و حرفهای بسیار خوبی بود که در ایام شیوع کرونا توسط خبرنگاران و عکاسان یزد رقم خورد.
جوادیان زاده بیان کرد: مشاهده فعالیتهای ایثارگرانه خبرنگاران و فعالان عرصه فرهنگ و هنر استان یزد سبب شد کتابی مستند از مجموعه این فعالیتها تدوین شود که امیدواریم این کتاب جامعیت کامل را داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت رسانههای مدرن اظهار داشت: همه باید درک لازم را نسبت به رسانههای مدرن داشته باشند.
وی در مورد اخلاق رسانه و تغییراتی که در این حوزه حاصل شده است نیز افزود: به هر حال نفوذ رسانهها بیشتر شده و امکان رصد دائمی همه آنها وجود ندارد بر همین اساس ماهیت اخلاق رسانه نیز تغییر کرده و رسانهها باید با شکل جدیدی از اخلاق رسانه در این مسیر قدم بگذارند.
جوادیان زاده تاکید کرد: تلاش ما حمایت از همه رسانهها است و حمایت از رسانهها را وظیفه خود میدانیم ضمن اینکه برای دستیابی به یک زبان و ادبیات مشترک برای ایجاد همدلی بیشتر در رسانهها تلاش میکنیم و امیدواریم بتوانیم در این عرصه ابهامات را برطرف کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد عنوان کرد: انتظار داریم رسانهها سفیر فرهنگ باشند و در شرایط اقتصادی فعلی، ترویج و معرفی اخلاق و رفتار با هویت یزدی (قناعت) را در دستور کار خود قرار دهند.
جوادیان زاده تاکید کرد: رسانههای استان یزد باید اقتصاد انسانی یزد را به عنوان بهترین مدل اقتصاد مقاومتی به تمام مردم کشور نشان دهند.
به گزارش مهر، در این نشست اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان یزد به بیان دغدغهها، برنامهها، اهداف و درخواستهای خود پرداختند و خواستار حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از این انجمن شدند.
در این مراسم همچنین از کارت شناسایی عضویت در انجمن صنفی مدیران خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان یزد رونمایی شد.
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