فعالان اقتصادی موانع سرمایه گذاری مشروع رادر سامانه حامی ثبت کنند

معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه حمایت حقوقی - قضائی از سرمایه گذاری مشروع تحت عنوان «حامی» عامل ارتباط نظاممند و مستمر با فعالان اقتصادی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال است.
سعیدرضا پارساییان افزود: با هدف حمایتهای لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایهگذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری و اقتصادی، سامانه حمایت از فعالان اقتصادی تحت عنوان حامی راهاندازی شده است.
وی دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه طراح و پشتیبان این سایت معرفی کرد و اظهار داشت: موارد ثبت شده در این سایت با حفظ محرمانگی جهت ررسی و قرار گرفتن در فرایند حمایت حقوقی و قضائی به استانهای مربوطه ارجاع میگردد و به موارد کلان و دارای اهمیت ملی نیز در مرکز رسیدگی خواهد شد.
این مقام قضائی تصریح کرد: همه فعالان اقتصادی میتوانند برای ثبتنام در این سامانه به آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir مراجعه نمایند.
معاون برنامه ریزی دادگستری ابراز داشت: تمام شرکتهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، نفت و گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، تعاونی و دانش بنیان میتوانند مشکلات و موانع کاری خود را از این طریق با دستگاه قضائی مطرح نمایند.
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