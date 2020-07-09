فعالان اقتصادی موانع سرمایه گذاری مشروع رادر سامانه حامی ثبت کنند

معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه حمایت حقوقی - قضائی از سرمایه گذاری مشروع تحت عنوان «حامی» عامل ارتباط نظام‌مند و مستمر با فعالان اقتصادی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال است.

سعیدرضا پارساییان افزود: با هدف حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی، سامانه حمایت از فعالان اقتصادی تحت عنوان حامی راه‌اندازی شده است.

وی دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه طراح و پشتیبان این سایت معرفی کرد و اظهار داشت: موارد ثبت شده در این سایت با حفظ محرمانگی جهت ررسی و قرار گرفتن در فرایند حمایت حقوقی و قضائی به استان‌های مربوطه ارجاع می‌گردد و به موارد کلان و دارای اهمیت ملی نیز در مرکز رسیدگی خواهد شد.

این مقام قضائی تصریح کرد: همه فعالان اقتصادی می‌توانند برای ثبت‌نام در این سامانه به آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir مراجعه نمایند.

معاون برنامه ریزی دادگستری ابراز داشت: تمام شرکت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، نفت و گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، تعاونی و دانش بنیان می‌توانند مشکلات و موانع کاری خود را از این طریق با دستگاه قضائی مطرح نمایند.