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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۲

چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه انجام شد؛

فعالان اقتصادی موانع سرمایه گذاری مشروع رادر سامانه حامی ثبت کنند

فعالان اقتصادی موانع سرمایه گذاری مشروع رادر سامانه حامی ثبت کنند

یزدـ فعالان اقتصادی می توانند با هدف ایجاد امنیت اقتصادی، رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، موانع تولید را در سامانه حمایت از سرمایه گذاری مشروع ثبت کنند.

معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه حمایت حقوقی - قضائی از سرمایه گذاری مشروع تحت عنوان «حامی» عامل ارتباط نظام‌مند و مستمر با فعالان اقتصادی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال است.

سعیدرضا پارساییان افزود: با هدف حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی، سامانه حمایت از فعالان اقتصادی تحت عنوان حامی راه‌اندازی شده است.

وی دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه طراح و پشتیبان این سایت معرفی کرد و اظهار داشت: موارد ثبت شده در این سایت با حفظ محرمانگی جهت ررسی و قرار گرفتن در فرایند حمایت حقوقی و قضائی به استان‌های مربوطه ارجاع می‌گردد و به موارد کلان و دارای اهمیت ملی نیز در مرکز رسیدگی خواهد شد.

این مقام قضائی تصریح کرد: همه فعالان اقتصادی می‌توانند برای ثبت‌نام در این سامانه به آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir مراجعه نمایند.

معاون برنامه ریزی دادگستری ابراز داشت: تمام شرکت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، نفت و گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، تعاونی و دانش بنیان می‌توانند مشکلات و موانع کاری خود را از این طریق با دستگاه قضائی مطرح نمایند.

کد مطلب 4970058

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