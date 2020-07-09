دریا؛ مسیر قوی شدن

خبرگزاری مهر، گروه سیاست، «حسن بیک محمدلو» رئیس کمیته توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام: موقعیت جغرافیایی کشور در جنوب غرب آسیا یکی از نادرترین و بارزترین موقعیت های راهبردی در جهان می باشد. این موقعیت با توجه به منابع نفت و گاز موجود و اشرافیت بر خلیج فارس و دریای عمان و مهمترین تنگه راهبردی جهان موجب گردیده بسیاری از صاحبنظران این منطقه را مرکز تحولات جهانی قلمداد کنند. همچنین مقام معظم رهبری در مورد اهمیت دریا و قدرت دریایی تدابیر زیادی را فرموده‌اند، از جمله در تاریخ ۹۰/۵/۱ در ناوگان جنوب نیروی دریایی فرمودند: «همان‌طوری که همه‌ی ما می‌دانیم، دریا برای یک کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است. فواید دریا برای یک کشور و یک ملت، فواید راهبردی است. منافع دریا مال همه است؛ امکانات این دریای پربرکت متعلق به این ملت‌هاست. چگونه می‌شود از این برکات به نفع منافع ملی استفاده کرد و کشور را از آن بهره‌مند کرد؟ با داشتن اقتدار.

از سوی دیگر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان دورنمای آینده کشور، سواحل طولانی را به عنوان یکی از ظرفیت های مغفول و قابل اتکا برای ۴۰ ساله دوم کشور برشمرده است.

همچنین با اعزام موفقیت آمیز نفتکش‌های ایرانی به کشور ونزوئلا با پرچم جمهوری اسلامی ایران در اوج تحریمهای ظالمانه آمریکا و تهدیدات مکرر آن، بیش از پیش اهمیت حضور در آبهای آزاد و بهره مندی از این موهبت خداددادی نمایان شد.

مجاورت کشور ایران در کنار دو حوزه دریایی مهم و دومین اقیانوس پهناور جهان با دارا بودن کیلومترها ساحل دریایی بدون شک زمینه ساز ایجاد یک قدرت دریایی نه تنها منطقه ای، بلکه جهانی می باشد. با اعتقاد به این امر می بایست توانایی و قابلیت استحصال منافع خود از دریا و حفظ و حراست آنها را دارا بود.

شالوده اعمال قدرت دریایی مستلزم برقراری ارتباط و توازن بین عوامل ایجاد و مولفه های آنها می باشد. لذا پشتیبان و توسعه ناوگان های تجاری و نظامی و صنایع فراساحلی بدون ایجاد زیرساخت های ملی خصوصاً در دانش و صنایع امکان پذیر نمی باشد.

از سوی دیگر وجود سواحل پر برکت مکران در کنار دریای جنوب (دریای عمان) و اشرافیت و دسترسی آسان آن بر اقیانوس هند فرصتی مضاعف در توسعه و آبادانی سواحل کشور و همچنین پشتیبان قدرت دریایی که زمینه ساز اقتدار ملی در صحنه بین الملل است خواهد بود.

استمرار و تقویت فعالیت‌های ستاد توسعه سواحل مکران و پیگیری یه سرانجام رساندن پروژه های مصوب آن ستاد، گامی در راه تبدیل شدن ایران به یک قدرت دریایی جهانی خواهد بود. از این رو توسعه دریامحور به عنوان الگوی جدی تغییر سیاست‌های حوزه پیشرفت کشور از مرکز به ساحل دریا و اقیانوس می بایست در دستور کار جدی مجلس و دولت قرار گیرد.