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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۱۴

سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرد:

۴۰ سال ما را در آغوش گرفته‌اید/ به مهر ایران خو گرفته‌ایم

۴۰ سال ما را در آغوش گرفته‌اید/ به مهر ایران خو گرفته‌ایم

تایباد _ سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در خراسان رضوی گفت: ۴۰ سال است که شما (ایران) ما را در آغوش گرفته و ما به این مهر شما خو گرفته‌ایم.

به‌گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم حاجی عطااله خان الکوزی پدر عبدالجابر انصار، سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در خراسان رضوی، عصر امروز با حضور مقامات سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان تایباد و ولایت هرات از مرز زمینی دوغارون از کشور خارج شد.

عبدالجابر انصار در مراسم تشییع پیکر پدرش در مرز دوغارون با تقدیر از شرکت و ابراز تسلیت مقامات شهرستان تایباد در مشایعت پیکر مرحوم، گفت: باید از تلاش‌های کادر پزشکی ایران که همواره در خدمت به انسانیت تلاش می‌کنند، تشکر کنم. چهل سال است که شما (ایران) ما را در آغوش گرفته و ما به این مهر شما خو گرفته‌ایم.

سرکنسول افغانستان در خراسان رضوی بیان کرد: بیماران ما در تایباد با مهر استقبال می‌شوند و حتی نیمه‌های شب، مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای ورود بیماران ما باز است و این از دیانت و انسانیت شما است.

وی افزود: اینکه شما در شادی و مصیبت در کنار ما هستید برای ما افتخار است. اشتراکات و برادری و دوستی تاریخی ما سبب شد در دوره مصیبت و غمِ جنگ به ما قوت قلب دهد.


فرماندار شهرستان تایباد نیز با تسلیت درگذشت مرحوم حاجی عطااله خان الکوزی، گفت: دوستی و همسایگی دیرینه مردم دو کشور همیشه پابرجا خواهد بود و هیچ قدرتی نمی‌تواند این دوستی را از بین ببرد.

گفتنی است دو شهر تاریخی تایباد و هرات قرن‌ها است در کنار یکدیگر با صلح و مسالمت زیستند و مشاهیر و مفاخری بسیار بزرگ این دو شهر همواره محور اتحاد و دوستی مردم تایباد و هرات بودند. شهرستان تایباد در ۲۲۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد مقدس و ۱۸ کیلومتری مرز زمینی دوغارون واقع شده و با شهر هرات حدود ۹۰ کیلومتر فاصله دارد.

کد مطلب 4970062

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