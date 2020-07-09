به‌گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحوم حاجی عطااله خان الکوزی پدر عبدالجابر انصار، سرکنسول جمهوری اسلامی افغانستان در خراسان رضوی، عصر امروز با حضور مقامات سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان تایباد و ولایت هرات از مرز زمینی دوغارون از کشور خارج شد.

عبدالجابر انصار در مراسم تشییع پیکر پدرش در مرز دوغارون با تقدیر از شرکت و ابراز تسلیت مقامات شهرستان تایباد در مشایعت پیکر مرحوم، گفت: باید از تلاش‌های کادر پزشکی ایران که همواره در خدمت به انسانیت تلاش می‌کنند، تشکر کنم. چهل سال است که شما (ایران) ما را در آغوش گرفته و ما به این مهر شما خو گرفته‌ایم.

سرکنسول افغانستان در خراسان رضوی بیان کرد: بیماران ما در تایباد با مهر استقبال می‌شوند و حتی نیمه‌های شب، مرزهای جمهوری اسلامی ایران برای ورود بیماران ما باز است و این از دیانت و انسانیت شما است.

وی افزود: اینکه شما در شادی و مصیبت در کنار ما هستید برای ما افتخار است. اشتراکات و برادری و دوستی تاریخی ما سبب شد در دوره مصیبت و غمِ جنگ به ما قوت قلب دهد.



فرماندار شهرستان تایباد نیز با تسلیت درگذشت مرحوم حاجی عطااله خان الکوزی، گفت: دوستی و همسایگی دیرینه مردم دو کشور همیشه پابرجا خواهد بود و هیچ قدرتی نمی‌تواند این دوستی را از بین ببرد.

گفتنی است دو شهر تاریخی تایباد و هرات قرن‌ها است در کنار یکدیگر با صلح و مسالمت زیستند و مشاهیر و مفاخری بسیار بزرگ این دو شهر همواره محور اتحاد و دوستی مردم تایباد و هرات بودند. شهرستان تایباد در ۲۲۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد مقدس و ۱۸ کیلومتری مرز زمینی دوغارون واقع شده و با شهر هرات حدود ۹۰ کیلومتر فاصله دارد.