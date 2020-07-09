سخت گیری و مراقبت های بهداشتی در قزوین تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا که روز پنجشنبه به صورت فوق العاده در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: گزارشها نشان میدهد اوضاع استان در زمینه ابتلاء به کرونا نگران کننده است و برای آن باید تدبیر کنیم.
استاندار قزوین بیان کرد: تعطیل کردن اصناف و بازار میتواند آسیبهای بیشتری به مردم بزند لذا ابتدا باید هشدار و تذکر به فعالان بازار داده شود تا پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیرند اما اگر بی توجهی شد باید با جدیت برخورد شود.
جمالی پور تصریح کرد: در این شرایط نیازمند برنامه ریزی منسجم، هدفمند و هوشیارانه و تصمیمات قاطع هستیم تا وضعیت استان قزوین به سمت قرمز شدن نرود.
وی گفت: متأسفانه برخی دستگاههای اجرایی هم سهل انگاری کرده اند و ویروس کرونا را جدی نگرفته اند و امروز در وضعیت هشدار قرار گرفته ایم و در ادامه مسیر اگر سهل انگاری کنیم تمام زحمات کادر درمانی هدر خواهد رفت و با بحران مواجه خواهیم شد.
استاندار قزوین اظهار داشت: تعطیل کردن واحدهای صنفی باید آخرین راه و ابزار باشد و تلاش کنیم تا با پیشگیری و توصیه به رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی ویروس کنترل شود.
فراموشی مردم نگران کننده است
وی بیان کرد: به نظر میرسد مردم فراموش کار شده اند و ویروس را جدی نگرفته اند به همین دلیل وقتی عروسی در تالارها ممنوع میشود متأسفانه در باغ و فضاهای خارج از شهر جشن میگیرند و یک شهر را آلوده میکنند.
جمالی پور افزود: باید پژوهشگران این بی توجهی را مطالعه و بررسی کنند و به کارشناسان علت را بگویند تا از ادامه این روند جلوگیری کنیم.
وی اظهار داشت: باید از ورود ارباب رجوع به ادارات و بانکها بشدت جلوگیری شود و اصناف نیز تذکر و هشدار داده شود و هر کس رعایت نکرد با آن برخورد شود.
استاندار قزوین یادآور شد: در شرایط بد اقتصادی هستیم و در این وضعیت باید اتحادیهها برای اصناف تصمیم بگیرند و مراقب باشند تا آلودگی در بازار بیشتر نشود.
وی گفت: در ادارات و بازار و محیطهای کارگری باید مراقبتها جدی گرفته شود تا بتوانیم شرایط را کنترل کنیم و بیماری بیشتر نشود.
جمالی پور اضافه کرد: باید با کمک مردم شرایط را به حالت عادی برگردانیم و نگذاریم هزینههای مالی و جانی بیشتری به استان و خانوادهها تحمیل شود.
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