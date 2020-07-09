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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۰۲

استاندار قزوین:

سخت گیری و مراقبت های بهداشتی در قزوین تشدید می شود

سخت گیری و مراقبت های بهداشتی در قزوین تشدید می شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: با بحرانی شدن وضعیت استان قزوین با سخت گیری بیشتر باید پروتکل های بهداشتی با جدیت رعایت شود تا از قرمز شدن شرایط پیشگیری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا که روز پنجشنبه به صورت فوق العاده در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد اوضاع استان در زمینه ابتلاء به کرونا نگران کننده است و برای آن باید تدبیر کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: تعطیل کردن اصناف و بازار می‌تواند آسیب‌های بیشتری به مردم بزند لذا ابتدا باید هشدار و تذکر به فعالان بازار داده شود تا پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند اما اگر بی توجهی شد باید با جدیت برخورد شود.

جمالی پور تصریح کرد: در این شرایط نیازمند برنامه ریزی منسجم، هدفمند و هوشیارانه و تصمیمات قاطع هستیم تا وضعیت استان قزوین به سمت قرمز شدن نرود.

وی گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی هم سهل انگاری کرده اند و ویروس کرونا را جدی نگرفته اند و امروز در وضعیت هشدار قرار گرفته ایم و در ادامه مسیر اگر سهل انگاری کنیم تمام زحمات کادر درمانی هدر خواهد رفت و با بحران مواجه خواهیم شد.

استاندار قزوین اظهار داشت: تعطیل کردن واحدهای صنفی باید آخرین راه و ابزار باشد و تلاش کنیم تا با پیشگیری و توصیه به رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی ویروس کنترل شود.

فراموشی مردم نگران کننده است

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد مردم فراموش کار شده اند و ویروس را جدی نگرفته اند به همین دلیل وقتی عروسی در تالارها ممنوع می‌شود متأسفانه در باغ و فضاهای خارج از شهر جشن می‌گیرند و یک شهر را آلوده می‌کنند.

جمالی پور افزود: باید پژوهشگران این بی توجهی را مطالعه و بررسی کنند و به کارشناسان علت را بگویند تا از ادامه این روند جلوگیری کنیم.

وی اظهار داشت: باید از ورود ارباب رجوع به ادارات و بانک‌ها بشدت جلوگیری شود و اصناف نیز تذکر و هشدار داده شود و هر کس رعایت نکرد با آن برخورد شود.

استاندار قزوین یادآور شد: در شرایط بد اقتصادی هستیم و در این وضعیت باید اتحادیه‌ها برای اصناف تصمیم بگیرند و مراقب باشند تا آلودگی در بازار بیشتر نشود.

وی گفت: در ادارات و بازار و محیط‌های کارگری باید مراقبت‌ها جدی گرفته شود تا بتوانیم شرایط را کنترل کنیم و بیماری بیشتر نشود.

جمالی پور اضافه کرد: باید با کمک مردم شرایط را به حالت عادی برگردانیم و نگذاریم هزینه‌های مالی و جانی بیشتری به استان و خانواده‌ها تحمیل شود.

کد مطلب 4970066

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