اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی امنیت بین المللی را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «حسام الدین آلا» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی در ژنو اظهار داشت: افزایش استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی و ترکیه از پهپادها برای تجاوزهای مکرر نظامی به دلیل سکوت شورای امنیت و ناتوانی آن در مقابله با چنین اقداماتی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه گفت که اقدامات آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه صلح و امنیت بین المللی را تهدید و قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند.

حسام الدین آلا افزود: تفسیرهایی که آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه برای توجیه جنایات خود به کار می‌گیرند چه به بهانه مبارزه با تروریسم یا به بهانه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، در واقع بدعت‌های قانونی است که با اصل احترام به حاکمیت کشورها و ممنوعیت به کارگیری زور و قوای نظامی در روابط بین الملل در تناقض است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد با اعلام اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی نقش بارزی در مبارزه با تروریسم داشت اظهار داشت: ترور حاج قاسم سلیمانی از سوی آمریکا و با یک هواپیمای شناسایی، تروریسم دولتی به شمار می‌رود.