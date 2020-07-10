نبود جاده مناسب در روستاها و کمبود آب شرب دو معضل بزرگ فریدن است

حسین محمدصالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه راه آهن ازنا- الگودرز- داران- اصفهان تصویب شده استو هر سال نیز به صورت قطره چکانی اعتبار برای مطالعات آن تخصیص داده می‌شود اما متأسفانه تاکنون پی‌گیری جدی برای نهایی شدن مطالعات آن انجام نشده بود.

وی افزود: در جلسه‌ای که با وزیر راه و ترابری داشتیم قول ۱۰۰ درصد دادند که مطالعات پروژه راه آهن امسال نهایی شود اما باز هم نیاز به پیگیری دارد تا بودجه برای عملیاتی شدن این پروژه اختصاص دهند، پروژه راه آهن حدود ۲۴۰ کیلومتر است که تاکنون زیرسازی ۳۰ کیلومتر آن از سمت شهرستان الیگودرز انجام شده است.

مطالعات انتقال آب شرب چهار شهرستان مانده است

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین‌میاندشت در مجلس شورای اسلامی به پروژه انتقال آب چشمه لنگان به عنوان منبع پایدار برای آب شرب شهرستان فریدن اشاره و گفت: مطالعات انتقال آب شرب چهار شهرستان باقی مانده است چراکه بیان شده که مقدار آب تخصیص داده شده پذیرفته شده و عملیاتی نیست، در این خصوص با وزیر نیرو صحبت کردیم و قرار شد طرح مقداری اصلاح شود.

وی افزود: با استاندار اصفهان در این خصوص صحبت کردیم که به صورت جدی خواهان اجرای طرح است اما نظر وزارت نیرو اصلاح طرح است تا پس از اصلاح آن سازمان برنامه و بودجه برای عملیاتی شدن بودجه تخصیص دهد، با دکتر نوبخت و با پورمحمدی معاون دکتر نوبخت نیز صحبت کردیم که قرار شد شرکت زایند آب که مشاور طرح است آن را اصلاح کند، البته زمان می‌برد اما پیگیر موضوع هستیم تا آب شرب چهار شهرستان از منبع پایدار تأمین شود.

محمدصالحی یادآور شد: بخشی از طرح آبرسانی پایدار به روستاهای چادگان (سینه کوه) در حوزه آب شرب مشکل دارند که با پیگیری‌های صورت گرفته عملیات زودتر و از طریق زاینده رود آغاز می‌شود.

برخی روستاهای چهار شهرستان جاده مناسبی ندارد

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین‌میاندشت در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: به عملکرد دولت تدبیر و امید خیلی ناآگاهانه نباید نگاه کرد چون با توجه به مصوباتی که در مجلس بوده و قوانینی که صورت گرفته است در بخش بهسازی روستاها اقدامات خوبی انجام شده است اما در کل به منطقه فریدن بزرگ که یک منطقه محروم است توجه خاص نشده است تاجایی که برخی روستاها جاده مناسبی ندارد و یکی از مطالبات به حق ما از وزارت راه ایجاد طرح‌های راه سازی در فریدن بزرگ است.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با معاون وزیر راه داشتیم قرار شد از محل بودجه‌های ملی و استانی اعتبار تخصیص دهد تا مشکل راه بوئین میاندشت و جاده پشت کوه دوم در فریدونشهر برطرف شود، ظرف مدت دو هفته آینده با سفر به فریدن بزرگ از نزدیک بازدیدی انجام می‌دهد تا بخشی از آن امسال عملیاتی، و بخشی دیگر در سال‌های آینده نیز مشکل گردنه کلوسه مرتفع شود.

محمدصالحی عنوان کرد: در حوزه راه سازی، کارهایی که وزارت کشور در بخش دهیاری‌ها انجام می‌دهد اقداماتی خوبی است اما روی هم رفته با توجه به مشکلات اقتصادی در چهار شهرستان عملکرد دولت رضایتمند نیست، در یکسال باقی مانده قول دادند کارهای عقب مانده را جبران کنند که امیدوارم با پیگیری‌ها این مشکلات مرتفع شود.

تلاش برای بازگرداندن محرومیت منطقه فریدن بزرگ

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین‌میاندشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص خبر بازگرداندن محرومیت منطقه فریدن بزرگ، گفت: بحث محرومیت فریدن از چندین سال گذشته بود، متأسفانه در اعلام شاخص‌ها عملکرد و آماری که اعلام کرده بودند صحیح نبود و باعث شد فریدن از منطقه محروم خارج شود.

وی افزود: با اقداماتی که فرمانداری در ظرف یکماه گذشته انجام داد شاخص‌ها را اصلاح کردند و نامه را به استاندار اصفهان فرستاده بودند که از سوی استانداری جمع بندی و ارسال شد و نامه را به معاون سازمان توسعه برنامه و بودجه تحویل دادیم و دستور صریح به زیرمجموعه دادند تا هر چه سریع‌تر در کارگروه محرومیت مناطق بررسی محرومیت این منطقه انجام شود و این مهم اتفاق خواهد افتاد.

فریدن بزرگ درگیر مشکلات منابع طبیعی و منابع امور آب است

محمدصالحی خاطرنشان کرد: از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم تاکنون پروژه راه آهن، جاده‌های فریدن و بوئین میاندشت و جاده پشتکوه دوم یا گردنه معروف کلوسه در فریدونشهر و جاده دو بانده اصفهان به چادگان را بیشتر دنبال کردیم، البته در چهار شهرستان مشکلات زیادی داریم اما همانگونه که در تبلیغات انتخاباتی قول دادم مطالبات مردم منطقه در خصوص منابع طبیعی و منابع امور آب را تا سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور پیگیر هستم.

وی عنوان کرد: در جلسه شورای اداری استان که با حضور استاندار اصفهان و مدیران کل استان در شهرستان چادگان برگزار شد اعتراض مردم منطقه در خصوص منابع طبیعی و امور منابع آب مطرح شد و استاندار اصفهان نیز تأکید کرد، قرار شد مدیر کل آب منطقه‌ای و منابع طبیعی استان با حضور در شهرستان چادگان از نزدیک مشکلات را بررسی کنند و نتیجه آن به استانداری اعلام شود.

فریدن نیاز به بانک انتقال خون دارد

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین‌میاندشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص انتقال بانک خون به شهرستان فریدن تشریح کرد: در جلسه سازمان انتقال خون کشور موضوع انتقال پایگاه انتقال خون از فریدن مطرح و خواستار شدیم که با توجه به جمعیت شهرستان فریدن و پراکندگی روستاها و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و از طرفی بیمارستان داران نیز ارجاع غرب استان است بانک خون در بیمارستان شهید رجایی داران راه اندازی شود که معاونت پارلمانی سازمان انتقال خون کشور قرار شد نتیجه نهایی را به زودی اعلام کند. ‌