محدودیت های کرونا در فارس یک هفته دیگر تمدید شد

عبدالرضا قاسم پور در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به میزان ابتلای افراد به بیماری کووید ۱۹ در استان فارس شاهد هستیم که محدودیت‌های کرونایی در استان فارس یک هفته دیگر نیز تمدید شد البته در شهرستان‌هایی که دارای وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند محدودیت‌های سختگیرانه‌تری اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه محدودیت‌های کرونایی در استان فارس یک هفته تمدید شده است تمامی فعالیت‌هایی که در دوره اول محدودیت‌ها لغو شده بود همچنان لغو باقی می‌ماند و تمامی مراسم‌های عقد عروسی و ترحیم در استان فارس تعطیل است.

معاون استاندار فارس تاکید کرد: فعالیت سیستم حمل و نقل شهری نظیر مترو و اتوبوس همچنان تعطیل خواهد بود و تا هفته آینده تعطیلی‌ها ادامه خواهد داشت.

او به مردم توصیه کرد: با توجه به اینکه یکی از ارزان‌ترین راه‌های مقابله با ویروس کووید ۱۹ استفاده از ماست که مردم برای ترددهای شهری خود از ماسک استفاده کنند و کسانی که ناقض محدودیت‌های کرونایی در سطح استان هستند با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

عبدالرضا قاسم پور پیشتر به خبرنگار مهر در خصوص گشت‌های نظارت بر کرونا نیز گفته بود: ۱۴ اکیپ ویژه شامل نمایندگیان دستگاه‌های مختلف با گشت زنی در سطح شهر شیراز و تمامی شهرستان‌های استان فارس با واحدهای صنفی که ناقض محدودیت‌های کرونایی هستند برخورد قانونی را انجام خواهند داد.