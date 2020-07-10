به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه بازی با ماشین سازی تبریز با ۱۲ امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم جدول در صدر ایستاده است تا حاشیه امن زیادی برای کسب چهارمین قهرمانی متوالی خود در رقابت‌های لیگ برتر داشته باشد.

تیمی که در آستانه ثبت رکورد تاریخی چهار قهرمانی متوالی در لیگ برتر ایران علیرضا بیرانوند را به دلیل عقد قرارداد با آنتورپ بلژیک از دست داده تا بوژیدار رادوشوویچ پس از چهار سال نیمکت نشینی در این تیم تبدیل به گلر شماره یک تیمش در این روزهای حساس شود.

دروازه‌بان کروات پرسپولیس که همراه با برانکو ایوانکوویچ به پرسپولیس آمد با انتقادات فراوان به دلیل گرفتن دلار از این تیم و نیمکت نشینی‌های مداوم روبرو شد اما حاضر نشد این تیم را پس از رفتن برانکو هم ترک کند تا نشان دهد اهداف بلندی در سر دارد. او هر بار درون دروازه پرسپولیس قرار گرفته، توانسته است نمایش درخشانی از خود بر جای بگذارد.

رادوشوویچ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط سرخپوشان درباره ماندن در این تیم و جدایی علیرضا بیرانوند، روزهای تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر به دلیل شیوع ویروس کرونا، ثبت چهار قهرمانی با پرسپولیس در چهار فصل متوالی و سایر اتفاقات صحبت کرده است که مشروح آن را در پی می‌خوانید:

فعلاً به ما نگویید قهرمان!

سنگربان پرسپولیس درباره احتمال قهرمانی زودهنگام این تیم در فصل جاری لیگ برتر گفت: فعلاً قهرمان نیستیم. به ما نگویید قهرمان! هنوز بازی داریم و باید تا ثبت این جام تلاش کنیم. درست است که با توجه به امتیازات کسب شده شانس زیادی داریم اما اگر سعی بر قهرمانی نداشتیم این امتیازات هم همراهمان نبود. تا لحظه‌ای که جام را بالا نبریم، تلاش خود را ادامه می‌دهیم.

برای ثبت در تاریخ می‌جنگیم

رادو درباره رکورد چهار قهرمانی متوالی با پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر ایران اظهار داشت: همچنان برای این هدف تلاش می‌کنیم و می‌جنگیم. در فوتبال هیچ چیز مشخص نیست. هنوز روی کاغذ هم قهرمان نشده‌ایم. با این حال فکر کردن به چهارمین جشن قهرمانی لذت‌بخش است. بزرگترین اتفاق نه در فوتبال ایران بلکه در آسیا خواهد بود. این اتفاق تاریخی را می‌خواهیم ثبت کنیم. این موضوع برای من که از اولین قهرمانی با این تیم بوده‌ام طعم دیگری دارد. ثبت رکورد این‌چنینی در تاریخ فوتبال ایران و آسیا برای همه مهم است و تا آن لحظه می‌جنگیم. این قهرمانی‌ها در تاریخ می‌ماند و هرگز پاک نمی‌شود.

بیرانوند به تمام قهرمانی‌ها رسید؛ حیف آسیا نشد!

سنگربان پرسپولیس راجع به جدایی علیرضا بیرانوند و حضورش به عنوان گلر اصلی این روزهای سرخپوشان تاکید کرد: بیرانوند عیار خودش را در فوتبال ایران نشان داد. نمایش‌های او در باشگاه و تیم ملی ایران خیره کننده بود. او به هر نوع قهرمانی رسید. شاید تنها جامی که بالا نبرد مربوط به لیگ قهرمانان آسیا بود که به فینال این بازی‌ها هم رسیدیم اما رقم نخورد. حیف شد هم او و هم ما به این جام نرسیدیم. علیرضا بهترین انتخاب را کرد چون می‌تواند از آنتورپ به یکی از پنج باشگاه برتر اروپا راه پیدا کند.

فنایی حرفه‌ای تمرین می‌دهد

رادو درباره کار کردن با داوود فنایی مربی دروازه‌بانان پرسپولیس یادآور شد: ۳۱ سال سن دارم اما هنوز چیزهای زیادی است که باید یاد بگیرم. آقای فنایی حرفه‌ای تمرین می‌دهد و واقعاً پیشرفت می‌کنیم. تمریناتش به روز است و با دنیای امروز فوتبال تطابق دارد. خوشبختانه مربیان خوبی داشته‌ام و این باعث شده تا همیشه سطح کیفی خودم را ایده آل نگه دارم.

به پرداخت طلبم مطمئن هستم

دروازه‌بان کروات پرسپولیس راجع به وضعیت طلب‌های خودش افزود: مدت‌هاست در ایران هستم و شرایط را درک می‌کنم. می‌بینم خیلی از خارجی‌ها وقتی به فوتبال ایران می آیند پس از ۶ ماه کار کردن فکرهای دیگری می‌کنند اما من اینگونه نیستم. مطمئن هستم طلبم پرداخت می‌شود و ذهنم را درگیر این مشکلات نمی‌کنم. می دانم سختی‌هایی وجود دارد. شاید تنها کاری که از دستم بر می‌آید همین باشد که در وضعیت فعلی بتوانم به پرسپولیس کمک کنم تا به مشکلات بزرگ‌تر دیگرش هم برسد.

کرونا من را یاد روزهای برانکو می‌اندازد

رادو درباره شیوع جهانی بیماری کرونا گفت: خیلی سخت است و نمی‌دانیم کجای راه هستیم. سه ماه خانه بودیم و از خانه بیرون نمی‌آمدیم. به کشورم هم که رسیدم ۱۴ روز در قرنطینه بودم و فقط از پنجره به بیرون نگاه می‌کردم. امیدوارم هرچه زودتر افراد مبتلا به این ویروس سلامتی خود را به دست آورند.

وی درباره عدم حضور تماشاگران تاکید کرد: امیدوارم هر چه زودتر آنها را در ورزشگاه‌ها ببینیم. یار دوازدهم ما هستند و همیشه حمایت کردند. الان وقتی بدون تماشاگر بازی می‌کنیم یاد بعضی از تمرینات برانکو می افتم که تمرین را بدون تماشاگر می‌کرد. این لطفی برایمان ندارد و امیدوارم خیلی زود شاهد فوتبال با تماشاگر باشیم.