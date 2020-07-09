ترور سردار سلیمانی نقض آشکار منشور ملل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی در حساب کاربری خود توئیتر نوشت: ترور بزدلانه سردار سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم منطقه ما، «قتلی خودسرانه» و نقض آشکار منشور ملل متحد بود.

وی با بیان اینکه ایالات متحده مسئول این اقدام جنایت‌بار است و با حمله لفظی به سازمان ملل متحد نمی‌تواند این مسئله را سفیدنمایی کند،تاکید کرد: نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.

به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین امروز در واکنش به سخنان هجو و شرم آور اخیر برخی مقامات سابق و فعلی رژیم آمریکا در خصوص قهرمان بی بدیل مبارزه با تروریسم، سپهبد شهید سلیمانی،گفت: آمریکا با نقض قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین الملل و با نادیده گرفتن کلیه مبانی انسانی و اخلاقی، اقدام به ترور سپهبد سلیمانی و یارانش نمود، عملی که مصداق بارز تروریسم دولتی بوده و موجب مسؤولیت محرز بین المللی آمریکاست.

موسوی تاکید کرد: این اقدام آمریکا تنها نمونه دیگری از فهرست بلندبالای شرارت و دشمنی و کینه توزی آمریکا علیه ملت ایران است که از کودتای ۱۳۳۲ شروع شد، با تقویت حکومت خشن و سرکوبگر سلطنتی ادامه یافت، در قالب حمایت بی شائبه از صدام در جنگ تحمیلی پی گرفته شد، به کشتار ۳۰۰ مسافر هواپیمای ایرباس رسید و تاکنون به انجای مختلف از جمله اعمال تحریم های ظالمانه و تروریسم اقتصادی استمرار یافته است.