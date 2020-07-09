به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم عصر امروز در اجتماع بزرگ دختران انقلاب که در مجموعه شهدای سرچشمه برگزار شد، گفت: اگر امروز مسئولین در مقوله فرهنگ و عفاف و حجاب کم کاری می‌کنند این حرکت‌های مردمی نظیر پویش دختران انقلاب باید مسئولین را به سمت دغدغه مندی در این زمینه سوق دهد.

وی عنوان کرد: امروز مجلس انقلابی یازدهم نیز باید در مسیر شهدا و ارزش‌های اسلامی حرکت کند. مجلس به نمایندگی از شما خانواده شما و پویش دختران انقلاب باید از مسئولین نسبت به اجرایی شدن قانون «فرهنگ عفاف» مطالبه کند و راهکارهای نهادینه شدن عفاف حجاب را اجرایی کند.

وی افزود: متاسفانه این مصوبه در حال خاک خوردن است و اگر اجرایی شده بود در حاضر شاهد وضعیت رها شده مد و لباس و عفاف و حجاب در کشور نبودیم.

الهیان ابراز داشت: متاسفانه امروزه مجلس به قتلگاه جوانان و نوجوانان تبدیل و کاملاً رها شده است. مجلس با اهرم فشار نظارتی خود باید این امر را مدیریت کند. موضوع دیگر ساماندهی وضعیت مد و لباس کشور است که مجلس از مسئولین ذی‌ربط مطالبه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: البته حجاب برای مردان جامعه نیز یک ضرورت است و باید رعایت شود.

وی عنوان کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ دولتی انقلابی و جوان داشته باشیم که ارزش‌های اسلامی را دنبال کند.