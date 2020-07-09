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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۵۰

الهیان در تجمع دختران انقلاب:

مجلس اجرای قانون عفاف و حجاب را از مسئولان مطالبه می‌کند

مجلس اجرای قانون عفاف و حجاب را از مسئولان مطالبه می‌کند

نماینده مجلس یازدهم گفت: مجلس اجرای قانون عفاف و حجاب را از مسئولین و نهادهای کم کار متولی در این زمینه مطالبه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم عصر امروز در اجتماع بزرگ دختران انقلاب که در مجموعه شهدای سرچشمه برگزار شد، گفت: اگر امروز مسئولین در مقوله فرهنگ و عفاف و حجاب کم کاری می‌کنند این حرکت‌های مردمی نظیر پویش دختران انقلاب باید مسئولین را به سمت دغدغه مندی در این زمینه سوق دهد.

وی عنوان کرد: امروز مجلس انقلابی یازدهم نیز باید در مسیر شهدا و ارزش‌های اسلامی حرکت کند. مجلس به نمایندگی از شما خانواده شما و پویش دختران انقلاب باید از مسئولین نسبت به اجرایی شدن قانون «فرهنگ عفاف» مطالبه کند و راهکارهای نهادینه شدن عفاف حجاب را اجرایی کند.

وی افزود: متاسفانه این مصوبه در حال خاک خوردن است و اگر اجرایی شده بود در حاضر شاهد وضعیت رها شده مد و لباس و عفاف و حجاب در کشور نبودیم.

الهیان ابراز داشت: متاسفانه امروزه مجلس به قتلگاه جوانان و نوجوانان تبدیل و کاملاً رها شده است. مجلس با اهرم فشار نظارتی خود باید این امر را مدیریت کند. موضوع دیگر ساماندهی وضعیت مد و لباس کشور است که مجلس از مسئولین ذی‌ربط مطالبه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: البته حجاب برای مردان جامعه نیز یک ضرورت است و باید رعایت شود.

وی عنوان کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ دولتی انقلابی و جوان داشته باشیم که ارزش‌های اسلامی را دنبال کند.

کد مطلب 4970094
ساناز باقری راد

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    نظرات

    • ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      0 0
      پاسخ
      بقیه مسایل را حل کنید حجاب پیش کش

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