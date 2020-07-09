احداث شهرک مسکونی «شهید قاسم سلیمانی» در منطقه «زاچ» و «داربست»

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه به اتفاق هیئتی همراه از کمپ اسکان ۱۶۰ خانواده روستاهای زاچ و داربست که به‌دلیل سیل زمستان گذشته دچار آسیب شده بودند سرکشی و بازدید کرد.

دریادار تنگسیری در این بازدید با ابراز ناراحتی از وضعیت موجود مردم این منطقه گفت: بنده حسب فرمان مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر رسیدگی به وضعیت مردم این منطقه به ویژه روستاهای زاچ و داربست و نیز دستور مستقیم سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه مأموریت یافتیم که در هر زمینه برای امدادرسانی و کمک به این خانواده‌ها در اسرع وقت اقدام کنیم.

وی افزود: نیروی دریایی سپاه این آمادگی را دارد که در زمینه احداث شهرک مسکونی در این منطقه که ان‌شاالله به نام سردار سرافراز اسلام شهید قاسم سلیمانی نام‌گذاری خواهد شد با فراهم نمودن زیرساخت‌ها و احداث این منازل تا تکمیل آن به میدان بیاید.

فرمانده نیروی دریای سپاه خاطرنشان کرد: به نیروهای تحت امر نظیر آماد و پشتیبانی و خدمات رفاه ابلاغ کرده‌ایم که اقلام معیشتی شامل جیره خشک، غذا و… همچنین اقلام سرمایشی و پنکه، موتور برق و… را هرچه سریع‌تر تهیه و در اختیار خانواده‌های این دو روستا قرار دهند.

دریادار تنگسیری با اشاره به رعایت اجرای مسائل بهداشتی گفت: با توجه به حضور ۱۶۰ خانواده در این کمپ و رعایت مسائل بهداشتی و به‌منظور ارائه خدمات درمانی در چند روز آینده یک بیمارستان صحرایی با تجهیزات کامل دایر خواهیم نمود.