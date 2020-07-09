درگیری مسلحانه در دماوند/۵ نفر مجروح شدند

سردار کیومرث عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درگیری مسلحانه دماوند اظهار داشت: این درگیری با سلاح شکاری و در روستای «سربندان» دماوند در پی اختلافات ملکی رخ‌داده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: عوامل پلیس به‌محض اطلاع از این درگیری در منطقه حاضر و با سه مجروح در یک باغ روبرو شدند، که اظهار داشتند، تعدادی افراد ناشناس با اسلحه به آن‌ها حمله کرده‌اند.

وی با اشاره به فرار ضاربان از محل حادثه افزود: پلیس به‌سرعت اقدامات لازم برای دستگیری ضاربان را انجام داد و در مدت‌زمان کمی ۹ ضارب دستگیرشده و دوقبضه اسلحه از آن‌ها کشف شد، که پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند.

عزیزی ادامه داد: در این درگیری پنج نفر مجروح شده بودند، که به مراکز درمانی انتقال یافتند.