درگیری مسلحانه در دماوند/۵ نفر مجروح شدند

سردار کیومرث عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درگیری مسلحانه دماوند اظهار داشت: این درگیری با سلاح شکاری و در روستای «سربندان» دماوند در پی اختلافات ملکی رخداده است.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: عوامل پلیس بهمحض اطلاع از این درگیری در منطقه حاضر و با سه مجروح در یک باغ روبرو شدند، که اظهار داشتند، تعدادی افراد ناشناس با اسلحه به آنها حمله کردهاند.
وی با اشاره به فرار ضاربان از محل حادثه افزود: پلیس بهسرعت اقدامات لازم برای دستگیری ضاربان را انجام داد و در مدتزمان کمی ۹ ضارب دستگیرشده و دوقبضه اسلحه از آنها کشف شد، که پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند.
عزیزی ادامه داد: در این درگیری پنج نفر مجروح شده بودند، که به مراکز درمانی انتقال یافتند.
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