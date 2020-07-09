به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند توسعه نیروگاه برق چابهار اظهار داشت: ۴ هزار میلیارد تومان توسط بنیاد متسضعفان در نیروگاه برق چابهار سرمایه‌گذاری شده است تا برق مورد نیاز صنایع و مردم چابهار و دشتیاری تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه کلنگ نیروگاه چابهار در سال ۸۵ به زمین زده شد و این نیروگاه در سال ۸۸ با ۲ واحد حرارتی با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات تکمیل شد، افزود: در حال حاضر نیز طرح توسعه نیروگاه چابهار و افزایش توان تولیدی آن به بیش‌از ۵۰۰ مگاوات با اضافه شدن یک واحد بخار در حال انجام است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه امیدواریم تا پایان سال جاری طرح توسعه نیروگاه چابهار به اتمام برسد، گفت: با توجه به عدم وجود گاز طبیعی در منطقه این نیروگاه با سوخت گازوئیل کار می‌کند و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی شده است.

وی تصریح کرد: از همین رو امیدواریم تا سال ۱۴۰۰ دسترسی این منطقه به گاز میسر شود تا مشکلات نیروگاه چابهار نیز بر طرف شود.

فتاح با اشاره به اینکه مصرف برق در منطقه چابهار بیش از برق تولیدی این نیروگاه است، بیان کرد: بنیاد مستضعفان آمادگی دارد تا در صورت بررسی مسئولان و نیاز به توسعه ظرفیت این نیروگاه معادل ۵۰۰ مگاوات دیگر به توان تولید این نیروگاه اضافه کند.