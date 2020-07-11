خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پنج ماه است که کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و از همان روزهای اولیه بحث کمبود ماسک و اقلام بهداشتی مطرح بود که به گفته مسئولان در همان بازه زمانی اقداماتی در این خصوص انجام شد؛ از تأمین اقلام بهداشتی از استان‌های دیگر تا راه اندازی واحدهای تولیدی در خود استان.

اما با گذشت این مدت و عادی شدن شرایط در هفته‌های گذشته، مسئولان فرصت لازم برای احیای بخش‌های تولیدی و برنامه ریزی مناسب برای توزیع این اقلام را داشتند ولی باز هم عدم نظارت‌ها و برنامه‌های لازم باعث شده که در شرایطی که استفاده از ماسک برای مردم الزامی است، شاهد تفاوت قیمت در این حوزه باشیم.

از هفته گذشته در کنار محدودیت‌های اعمال شده، استفاده از ماسک اجباری شد، با گشتی در شهر کمبودی در خصوص ماسک مشاهده نشد ولی نکته حائز اهمیت، تفاوت قیمت عرضه ماسک در داروخانه‌های سطح شهر است.

باقری یکی از متصدیان داروخانه‌های در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر مشکلی برای تهیه ماسک وجود ندارد و تنها ایراد آن قیمت متفاوت ماسک در شرکت‌های تولید کننده است، قیمت ماسک ساده از هزار تا دو هزار تومان متغیر است.

هر شرکتی، قیمت متفاوتی را برای ماسک تولیدکننده خود ارائه می‌دهد وی، علت تفاوت قیمت را عدم نظارتی بر روی قیمت شرکتهای تولید کننده عنوان کرد و گفت: هر شرکتی، قیمت متفاوتی را دارد، به‌عنوان مثال در خرید جدید ماسک قیمت ماسک معمولی، دو هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است. همچنین قیمت ماسک فیلتردار نیز از هشت هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان متغیر است.

باقری در ادامه افزود: ماسک فیلترداری که قبلاً با قیمت شش هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شد در حال حاضر باید با قیمت ۱۲ هزار تومان عرضه شود. در رابطه با محلول بهداشتی و الکل باید گفت که به دلیل عرضه دولتی این محصولات قیمت‌های آنها یکسان است و مشکلی برای تهیه آنها وجود ندارد.

یعقوبی یکی دیگر از متصدیان داروخانه‌ای در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مشکل و مانعی برای تهیه ماسک وجود ندارد و انواع ماسک در بازار وجود دارد، معمولاً ماسک‌های طبی قیمتی حدود ۲ هزار تومان دارد و ماسک‌های فیلتردار نیز بین ۷ هزار تومان الی ۱۰ هزار تومان است. همچنین محلول بهداشتی و الکل نیز در بازار به وفور یافت می‌شود.

وی همچنین گفت: معمولاً تفاوت هزار تومان تا ۴ هزار تومان برای قیمت‌های ماسک در شرکتهای تولید کننده ماسک وجود دارد، در این مدت اخیر نیز که بیشتر اجناس دچار گرانی شده است برخی اقلام بهداشتی نظیر ماسک نیز گران شد.

احمدی، یکی از مراجعین در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: مشکلی برای تهیه ماسک و محلول بهداشتی وجود ندارد اما ماسک با قیمت‌های متفاوتی در بازار وجود دارد.

محمدی، یکی دیگر از مراجعان به داروخانه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در شرایطی که الزام برای استفاده از ماسک از سوی مسئولان مطرح می‌شود باید نحوه توزیع به صورتی باشد که همه مردم بتوانند آن را تهیه کنند.

تفاوت قیمت ماسک باعث می‌شود گاهی به چند داروخانه سر بزنم و در نهایت موفق به خرید نشوم؛ مردم در این روزها شرایط اقتصادی مناسبی ندارند

وی با اشاره به قیمت متفاوت ماسک در مراکز مختلف، اظهار کرد: تفاوت قیمت‌ها در ماسک باعث می‌شود گاهی به چند داروخانه سر بزنم و در نهایت موفق به خرید نشوم؛ مردم در این روزها شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و خرید ماسک در کنار حقوق‌های کم به سبد خریدشان اضافه شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه هفته آینده در ستاد کرونا و یکپارچه سازی قیمت ماسک خبر داد و گفت: در سطح استان، پنج واحد تولید کننده ماسک سه لایه طبی و ۴ واحد تولید کننده ماسک n۹۵ وجود دارد، در کنار این واحدها ۳۰ واحد تولیدکننده ماسک‌های عمومی نظیر پارچه‌ای و غیرطبی نیز وجود دارد.

وی همچنین افزود: مسئله تفاوت قیمت در شرکتهای تولید کننده در روزهای گذشته در کمیته تهیه اقلام بیماری کرونا با حضور مقام قضائی و دانشکده علوم پزشکی در استانداری مطرح شد، در حال حاضر نیز متأسفانه به‌دلیل اوج بیماری کرونا استفاده از ماسک بیشتر شده است. لذا اولویت تأمین ماسک سه لایه طبی برای کادر درمانی و بیمارستان‌ها است.

غفوری مقدم با بیان اینکه دلیل تفاوت قیمت شرکت تولید کننده ماسک، خریداری اقلام و مواد اولیه از مراکز مختلف است، اظهار کرد: برخی واحدهای تولید کننده ماسک اقلام مورد نیاز خود را از خارج از استان تهیه می‌کنند. لذا در جلسه برگزار شده در استانداری مقرر شد تا نسبت به مهیا کردن مواد اولیه تولید ماسک پیگیری لازم انجام شود.

وی ادامه داد: در همین راستا مکاتبه‌ای با وزارت بهداشت برای تهیه مواد اولیه ماسک انجام شد. البته در رابطه با اختلاف قیمت ماسک برخی افراد اقدام به سوءاستفاده می‌کنند که با این افراد نیز برخورد خواهد شد.

در هفته جاری کمیته‌ای متشکل از سازمان صمت، دانشکده علوم پزشکی و استانداری، ماسک‌های موجود را قیمت گذاری کنند که این کمیته در حال آماده سازی و آنالیز قیمت است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: همچنین مقرر شده است تا کمیته‌ای متشکل از سازمان صنعت و معدن، دانشکده علوم پزشکی مشهد و استانداری ماسک‌های موجود را قیمت گذاری کنند که در حال آماده‌سازی و آنالیز قیمت است و در هفته جاری قیمت‌های رسمی ماسک در ستاد کرونا بررسی خواهد شد.

غفوری مقدم همچنین گفت: طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی ماسک‌های n۹۵ برای کادر درمان و پزشکی مناسب است و استفاده آن برای عموم مردم ضرورت ندارد به همین خاطر قرار شده است تا مراکز تولید کننده ماسک n۹۵ ماسک‌های تولید شده خود را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دهند.

معاون امور بازرگانی و تجارت استان خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: طبق توافقات و صحبتهای انجام شده قرار بر این شده است تا ماسک‌های تولید شده گروه‌های مردمی و جهادی که دارای مجوز هستند در سایر مغازه‌ها توزیع شود و در داروخانه‌ها تنها ماسک‌های سه لایه طبی توزیع و عرضه شود. در رابطه با سایر تولیدات ماسک و عرضه آن در داروخانه‌ها نیز در جلسه هفته آینده تصمیم گیری خواهد شد.

ماه‌ها از شیوع کرونا در کشور و استان می‌گذرد اما بیان این موضوع که در هفته جاری قرار است ماسک‌ها قیمت گذاری شود یعنی مسئولان در این مدت یا به این موضوع ورود نکرده‌اند و اگر ورود کرده‌اند اقداماتی که انجام شده، مؤثر نبوده است.

انتظار می‌رود تصمیم‌ها و نظارت‌هایی که در این حوزه قرار است انجام شود، شتاب بیشتری گیرد تا در کنار اعمال محدودیت‌هایی که لحاظ می‌شود و مردم ملزم به رعایت آنها هستند، کالایی که همواره در سبد خانوار قرار گرفته، به راحتی در دسترس مردم قرار گیرد.