پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی واحد الفین پتروشیمی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر روز پنجشنبه در دیدار مدیرعامل پتروشیمی ایلام از راه اندازی پروژه مهم الفین ایلام به عنوان یک تحول بزرگ در صنعت پتروشیمی استان یاد کرد و گفت: بهره برداری از این پروژه بزرگ بعد از سال‌ها آن هم به دست جوانان ایرانی و بدون استفاده یک نیروی خارجی موفقیت و دستاورد بزرگی برای کشور و استان بشمار می‌رود که منجر به توسعه صنعتی و تحول در اشتغال منطقه با ایجاد صنایع پایین دستی مرتبط خواهد شد.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی این پروژه مهم که در آن ۷۹۰ میلیون یورو به صورت ارزی و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ریالی سرمایه گذاری شده است، گفت: انتظار است ظرف یک ماه آینده شاهد بهره برداری و افتتاح الفین سیزدهم کشور به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور باشیم.

استاندار ایلام در ادامه ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک ایلام به عنوان قطب صنعت پتروشیمی در غرب کشور معرفی شود، اضافه کرد: با اتمام فاز دوم پتروشیمی ایلام، اتمام پتروشیمی و NGL دهلران، شروع به کار پتروشیمی مهران، هلیلان و دره شهر این مهم تحقق خواهد یافت.

وی در ادامه با تاکید بر مسئولیت پذیری اجتماعی کارخانه‌های بزرگ در استان، اظهار کرد: پتروشیمی ایلام در سال جهش تولید علاوه بر فعالیت در حوزه تولید می‌تواند در زمینه اشتغالزایی نیز نقش آفرینی کند.

وی افزود: همچنین انتظار است در حوزه مدیریتی از افراد توانمند و بومی استان استفاده شود.

سلیمانی دشتکی در پایان گفت: با راه اندازی واحد الفین علاوه بر ایجاد سبد محصولات تولیدی، تهیه خوراک پتروشیمی ایلام، صرفه جویی عدم استفاده از خط اتیلین غرب کشور، در زمینه اشتغالزایی نیز با ایجاد صنایع پائین دستی مرتبط شاهد بکارگیری نیروی جوان تحصیل کرده استان در این حوزه باشیم.