معرفی بروجرد به عنوان شهرستان «سبز» لرستان تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، کرم گودرزی امروز پنجشنبه در آئین افتتاح طرح گازرسانی به چهار روستای منطقه «آبسرده» بروجرد، گفت: با خدمات خوبی که ارائه شده سعی داریم شهرستان بروجرد را تا پایان امسال به عنوان شهرستان سبز لرستان معرفی کنیم.

وی با بیان اینکه گاز رسانی به دو شهر دیگر استان هم در دستور کار قرار دارد، افزود: علی رغم همه مشکلات، پس از تعطیلات نوروز امسال تا کنون، عملیات گازرسانی به سه روستا را انجام دادیم و تلاش می‌کنیم به تعهدات شرکت گاز امسال در استان عمل کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، ادامه داد: ۱۹۹ روستا در شرایط گاز رسانی هستند، ۱۷۱ روستا هم از نعمت گاز برخوردار شده‌اند، گاز رسانی به ۱۳ روستا هم در دست اجرا داریم و پیگیری می‌کنیم دو روستای دیگر هم تا هفته دولت امسال از نعمت گاز بهره مند شوند.

گودرزی، گفت: که با این تفاسیر بهره مندی روستاهای بروجرد از نعمت گاز به ۹۹.۹۲ درصد خواهد رسید.

وی، تصریح کرد: در حوزه گازرسانی به صنایع بروجرد نیز هفته گذشته واحد تولیدی عظیم خودرو گازرسانی شد که امروز این پروژه هم به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، افزود: تمامی صنایع شهرستان بروجرد از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.