به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی امروز پنجشنبه در آئین افتتاح طرح گازرسانی به چهار روستای منطقه «آبسرده» بروجرد، گفت: یکی از اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که دنبال آن بودیم، کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی، ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی متأثر از بیکاری بوده و عمده ترین آنها حاشیه نشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید کاهش آسیب‌های اجتماعی و خدمات رسانی به روستاها را جدی بگیریم و از این طریق می‌توانیم از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کرده و باعث مهاجرت معکوس هم بشویم.

گودرزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خدمات رسانی به روستاها، افزود: پیشرفت هر کشوری مرهون وجود روستاها و امر کشاورزی است.

وی، اظهار داشت: برای رسیدن به پیشرفت همه جانبه کشور باید به توسعه روستاها توجه شود، هر چه قدر روستاها بهره مند شوند به رفاه حال مردم شهرها هم کمک شده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: با تلاش دستگاه‌های اجرایی و مسئولان، در تمامی حوزه‌های آب، برق، راه و … تا کنون خدمات ارزنده‌ای به شهرستان بروجرد ارائه شده است.

گودرزی، افزود: در حوزه گازرسانی طبق گزارش‌هایی که آخر دوره دهم مجلس شورای اسلامی مدیریت مشرکت ملی گاز ایران خطاب به ما نوشته بودند طی ۴ ساله دوره مجلس، با تعامل مجلس و دولت رقمی که در حوزه گازرسانی به شهرستان بروجرد هزینه شده ۴۹۲ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه تا سال ۹۵ به ۸۱ روستای بروجرد گازرسانی انجام شده است، تصریح کرد: ظرف چهار سال گذشته، ۱۰۳ روستا در شهرستان گازرسانی شده‌اند، یا گازرسانی به آنها تمام شده و یا در حال اجرا و نزدیک به بهره برداری هستند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تلاش هستیم شهرستان بروجرد را تا پایان امسال به عنوان شهرستان سبز معرفی کنیم، ادامه داد: یکی از اولویت‌های کاری بنده در چهار ساله دوم نمایندگی، بهره مندی روستاهای منطقه «آبسرده» از گاز بوده است.

گودرزی، تاکید کرد: تعریض محور «آبسرده» در دستور کار قرار گرفته و مشکل آب در این منطقه هم برطرف و اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

وی، تاکید کرد: به زودی فعالیت پاسگاه منطقه «آبسرده» مجدد آغاز خواهد شد.