کمربند طلایی سبلان باعث توسعه اقتصادی استان اردبیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدحسن عاملی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم کمربند طلایی سبلان عنوان کرد: این مسیر طلایی گردشگری که تا درصد آن امسال آسفالت شده و در حال حاضر عملیات عمرانی آن تا قوتورسویی ادامه داشته و تا سال آینده آسفال آن تکمیل میشود، نقش بسزایی در رونق صنعت گردشگری در منطقه ایفا خواهد کرد.
وی با قدردانی از استاندار و مدیرکل میراث فرهنگی استان در پیگیری برای ایجاد این مسیر طلایی بیان کرد: در زمینه تأمین اعتبارات بخشی از این طرح با وزیر راه رایزنیهای لازم انجام و مقرر شد تا اعتبارات آسفالتریزی بخشی از این محور به طور ۱۴ کیلومتر تأمین شود.
امام جمعه اردبیل زیبایی این مسیر را حیرتآور، استثنایی، بی نظیر و همانند اوصاف بهشت دانست و گفت: در کتابی که در انگلیس چاپ شده خصوصیات بهشت از کتب آسمانی نظیر تورات، انجیل و قرآن استخراج شده و تلاش بر تطابق اوصاف بهشت در مناطق مختلف دنیا کردهاند که بر اساس یافتههای علمی و نرمافزاری بیشترین منطقهای که دارای چنین خصوصیات و تشابهی بوده منطقه هشترود تا سبلان و سرعین بوده است که این امر بیانگر زیبایی بیحد و حصری است که خداوند به این منطقه ارزانی کرده است.
آیت الله عاملی وجود این منطقه را سرمایهای عظیم برای استان اردبیل برشمرد و عنوان کرد: اجرای طرح کمربند طلایی سبلان اهمیت فوقالعادهای در توسعه اقتصادی استان دارد به طوری که با تکمیل آن و تأمین زیرساختها، سرمایهگذاران به منطقه سرازیر شده و شاهد درآمدزایی مضاعف در این منطقه خواهیم بود.
نماینده ولیفقیه در استان اردبیل با اشاره به فعال بودن طرحهای گردشگری در سطح استان افزود: تسهیلات و اعتبارات در راستای اجرای پروژههای گردشگری به تمامی مناطق استان از شمال تا جنوب اختصاص یافته است و طرحهای مناسب و فوقالعادهای در این مناطق در حال اجرا است که این طرحها در توسعه اقتصادی استان تأثیر بسزایی خواهند داشت.
وی با اشاره به اختصاص اعتبار ۵۰ میلیارد تومان برای جادهها و مسیرهای گردشگری استان اردبیل تصریح کرد: چنین اقداماتی که با چنگ و دندان انجام میشود بسیار مهم و امیدوارکننده و خاری بر چشم دشمنان نظام و آمریکاست چرا که به آنها ثابت میشود که ملت ایران هیچگاه گردن در جلوی بیگانگان و دشمنان خم نکرده و نخواهد کرد.
آیت الله عاملی وجود کوه سبلان و دامنههای سرسبز آن، عشایر منطقه، طبیعت، اقلیم، آب و هوا و بسیار مؤلفههای منحصربهفرد در این منطقه را بینظیر دانست و گفت: خداوند این منطقه را همانند بهشت خلق کرده و در قابل این زیباییها و نعمات خداوندی، ما نیز تلاش میکنیم تا این زیباییها به همین گونه به دنیا معرفی شود.
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