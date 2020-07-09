به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی قلیان اول گفت: فعالیت عملیاتی ۱۷۷ گروه بازرسی به منظور نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شهرستان‌های مشهد و بینالود (طرقبه‌شاندیز) آغاز شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه فعالیت این تیم‌های بهداشتی در قالب کمیته نظارتی ویژه اجرای پروتکل‌های بهداشتی مصوب ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا انجام می‌شود، اظهار کرد: بدین منظور ۳۶۵ نیروی بهداشتی و بازرسی در قالب تیم‌های مشترک بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت دارند که این نیروها از سازمان‌های مختلف به همراه بازرسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد فراخوان شده‌اند.

وی بیان کرد: این نظارت‌ها بر اساس بازدیدها و شکایت‌های مردمی از طریق سامانه ۱۹۱ صورت می‌گیرد و در ابتدا برخورد به صورت تذکر و اخطار خواهد بود و در صورت بی‌توجهی به اخطارها برخورد قانونی اعمال خواهد شد.

قلیان اول گفت: در این برنامه تیم‌های بازرسی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تمامی اماکن عمومی، صنوف، بسته بودن تالارهای پذیرایی، محل‌های برپایی تجمعات مختلف، کارخانجات و کارگاه‌ها، ادارات، مؤسسات، پاساژها، مهمانپذیرها، مناطق تفریحی و واحدهای عرضه مواد غذایی نظارت دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: از هفته آینده فعالیت تیم‌های بهداشتی در سایر شهرستان‌های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز راه‌اندازی خواهد شد.