به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر امام جمعه تبریز و نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی با اعلام اینکه نماز جمعه فردا برگزار نمی‌شود، اعلام کرد: متأسفانه در روزهای گذشته با افزایش آمار مبتلایان به کرونا در استان و تبریز مواجه بوده‌ایم و بنابر پیگیری‌های نماینده ولی فقیه در استان از ستاد مقابله با کرونا، با وجود اعلام بلامانع بودن برگزاری در سامانه ستاد کرونا، نماز جمعه این هفته تبریز با صلاحدید امام جمعه تبریز برگزار نخواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در آخر ضمن تشکر از زحمات کادر درمانی بیمارستان‌ها امیدواریم با همراهی مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، شاهد قطع مجدد شیوع ویروس کرونا و برگزاری دوباره نماز جمعه در هفته‌های آتی باشیم از این‌رو مراقب سلامتی خود، خانواده و جامعه مان باشیم هیچ کاری بالاتر از سلامی مردم نیست.