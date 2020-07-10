به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، جنگنده‌های متجاوز سعودی بار دیگر آتش بس ادعایی خود در یمن را نقض کردند.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته مناطق مختلف یمن از جمله ۲ استان این کشور هدف حملات هوایی جنگنده‌های سعودی قرار گرفتند.

طبق اعلام رسانه‌های عربی، مناطق مسکونی در استان‌های البیضاء و الحدیده هدف سنگین‌ترین حملات جنگنده‌های سعودی قرار گرفته است.

حملات سعودی‌ها به غیر نظامیان یمنی در حالی ادامه دارد که آنها همچنان بر آتش بس ادعایی و دروغین خود در یمن تأکید می‌کنند.

تاکنون جامعه جهانی هیچ تلاشی برای متوقف ساختن جنگ علیه یمن انجام نداده است؛ مسأله‌ای که انتقاد دولت نجات ملی یمن را به دنبال داشته است.