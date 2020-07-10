ایجاد تحول اجتماعی نیازمند مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر میرمحمدیان شامگاه پنجشنبه در نشست تخصصی بایسته‌های اجرای طرح تحول اجتماعی مسجد محور در شهرستان گرمی، در سخنانی، توسعه و تغییر در اجرای طرح‌ها را لازمه موفقیت و پیشرفت در امور دانست و گفت: به تعبیر قرآن کریم، هیچ جامعه‌ای ارتقا نمی‌یابد مگر اینکه در انفاس و آحاد مردم تغییر ایجاد شود این بدین معنی است که عنصر بیرونی نمی‌تواند جامعه را تغییر دهد باید از بطن جامعه به همت مردم تغییرات صحیحی با موضوع طرح تحول اجتماعی صورت گیرد.

وی بر ضرورت هدف گذاری درست در پیمودن مسیر فعالیت‌های فرهنگی تاکید کرد و گفت: اگر هدف گذاری صحیح نباشد، مسیر مورد نظر را سالیان سال اشتباه خواهیم رفت و این امر اتلاف وقت و اتلاف هزینه را به‌دنبال خواهد داشت.

قائم مقام معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی طرح تحول اجتماعی را نیازمند مشارکت مردم و راهبری روحانیون عنوان و بر ضرورت بسترسازی از سوی نهادهای فرهنگی برای اجرای این طرح تاکید کرده و بیان کرد: اگر مردم پای کار نیایند تحول اتفاق نمی‌افتد مشارکت مردم بستر بسیار مناسبی برای تحول اجتماعی است که ماندگار و اثرگذار است.

وی با تاکید بر وجود امام محله در هر جامعه، همکاری روحانیون و مبلغین را اولویت اساسی در این امر عنوان کرد و افزود: استقرار روحانیون در روستاها و نیز وجود امام در هر محله از شهرستان‌ها، نیروهای اصلی طرح تحول اجتماعی هستند که می‌توانند با موضوع مساجد و مشارکت مردم بسیاری از مسائل و مشکلات احتمالی در حوزه‌های مختلف را رفع کنند و نقش محوری مساجد را احیا کنند.

در ادامه حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده مدیر کل تبلیغات اسلامی اردبیل، در سخنانی، تحول آفرینی و حضور مجاهدانه در میدان را از اهداف رویکرد جدید سازمان عنوان کرد و افزود: ما نباید کارکردهای مسجد را از این مجموعه تربیتی جدا کنیم بلکه بایستی مانند دوران اوایل انقلاب، مرکز تمام فعالیت‌های جامعه را حول محور مساجد انجام دهیم تا طبق اصول و ارزش‌های دینی، فعالیت‌های مختلف را ساماندهی کنیم.

وی تمدن را امری فراتر از زمان و مکان عنوان کرد و گفت: تمدن در عرصه جغرافیا قرار ندارد بلکه فراتر از زمان، مکان و جغرافیا بوده و ما بر توسعه تمدن اسلامی در مناطق مختلف تاکید داریم تا با همکاری فعالین فرهنگی و متخصصین امر، در ترویج اصول اسلامی به‌عنوان تمدن زوال ناپذیر گام‌های مؤثری برداریم.

در این نشست، حجت‌الاسلام یداله صفری امام جمعه گرمی در سخنانی انقلاب اسلامی را انقلاب فرهنگی عنوان کرد و گفت: همه موارد موجود در جامعه متأثر از فرهنگ است که اگر بهای بیشتری به این امر داده شود بقیه مسائل نیز به سهولت اجرا می‌شود.

وی اجرای طرح تحول اجتماعی را مستلزم به‌دست گرفتن مدیریت مساجد توسط متولیان این طرح عنوان کرد و افزود: پیشنهادی که می‌تواند فرآوروی اجرای این طرح باشد اینست که تعریف سازوکار برای مدیریت مساجد و تفکیک مسئولیت‌ها و وظایف در مساجد اتخاذ شود تا طبق یه برنامه مشخص و بدون مشکل خاصی به اجرای این طرح پردازیم.

در پایان علی بهشتی فرماندار گرمی، در سخنانی به معرفی اجمالی این شهرستان پرداخته و مرزی بودن این شهر را نیازمند توجه جدی در بحث توسعه فرهنگ دینی عنوان کرد و افزود: در شهرستان گرمی کثرت مساجد در محلات مختلف باعث موازی کاری می‌شود و نتیجه مطلوبی عاید نخواهد شد لذا تعامل و همفکری و تفکیک مسئولیت‌ها می‌تواند کارکرد مساجد را مؤثرتر کند

وی با اشاره به مرزی بودن شهرستان گرمی، توجه به ساختار مناسب مساجد و خانه‌های عالم را ضروری دانست و گفت: در مناطق مرزی مساجد و اماکن مذهبی باید احیا شده و آبادتر از قبل به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی بپردازد تا به نوعی تبلیغ فرامرزی و گسترده در توسعه ارزش‌های دینی صورت گیرد.