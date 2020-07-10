اولین بازی تدارکاتی یاران پورعلی گنجی در قطر بعد از شیوع کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال العربی امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم الخور می رود. این بازی در جهت آماده سازی تیم العربی پیش از شروع مجدد لیگ ستارگان قطر و دیدار حساس با تیم الغرافه است.

العربی که مرتضی پورعلی گنجی مدافع ملی پوش ایران را در اختیار دارد، یکی از شانس های اصلی کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در پنج هفته باقیمانده است. اختلاف چهار امتیازی العربی با الغرافه که در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد، دیدار رودرروی هر دو تیم را بیش از پیش حساس کرده است.

پورعلی گنجی و دیگر بازیکنان خارجی العربی بعد از بازگشت به قطر ۱۴ روز قرنطینه بودند و به صورت انفرادی تمرین می کردند.