اختصاص ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه اشتغال به روستاهای اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات روستاهای شهرستان شهرضا که در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: ۷۸ درصد جمعیت استان جمعیت شهری و ۱۲ درصد جمعیت روستایی هستند،
وی با بیان اینکه مسکن روستایی و اختصاص زمین برای ساختمان دهیاریها و مراکز صنعتی و دامداری از مشکلات اساسی روستاییان است، با اشاره به مشکل اشتغال روستاییان تصریح کرد: در سه سال گذشته ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی اشتغال به روستاها اختصاص یافته است.
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان افزود: روستاییان با ارائه طرح و معرفی سرمایه گذار میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی با تاکید بر توجه بیشتر به شرکتهای تعاونی روستایی و گفت: این شرکتها باید پروژهها و بازار فروش محصولات روستایی را در دست گرفته و سوددهی داشته باشند.
استفاده از سنگفرش و نمای کاهگلی جایگزین آسفالت و نمای شهری در روستاها شود
رحمانی بیان داشت: استفاده از سنگفرش و نمای کاهگلی و سنتی روستایی باید جایگزین آسفالت و نمای شهری در روستاها شود و نباید معماری شهری را به روستا ببریم.
ناصر اسدی نیز در این جلسه با بیان اینکه ۲۰ سال از تشکیل دهیاریها میگذرد و این امر باعث ساماندهی خدمت رسانی به روستاها شد، افزود: یکی از مهمترین دغدغههای روستاییان مشکل مسکن و نبود زمین برای احداث واحدهای صنعتی و دامداری است.
وی از مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری درخواست کرد برخی اختیارات تفکیک و تخصیص زمین و مسکن روستایی به شهرستان واگذار تا مشکلات روستاییان با سرعت بیشتری حل شود.
فرماندار شهرستان شهرضا افزود: ملاک طرحهای هادی روستایی جمعیت ثبت شده در سرشماری سال ۹۵ است که مشکلاتی را به وجود آورده است.
اسدی با بیان اینکه جمعیت بعضی از روستاها در فصول بهار و تابستان دو تا سه برابر افزایش پیدا میکند، اظهار داشت: این موضوع باید در بازنگری طرحهای هادی مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار شهرضا اشتغال روستایی را دغدغهای جدی برشمرد و تاکید کرد: دهیاران باید زمینهها و فرصتهای ایجاد اشتغال در روستاها را شناسایی و از طرحهای مشارکتی اشتغال و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این راه استفاده کنند.
اسدی با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و تصریح کرد: روستاهای «هونجان» و «اسفرجان» شهرضا ظرفیتهای گردشگری خوبی دارند که استفاده از آنها زمینه ایجاد اشتغال را نیز فراهم میکند.
گفتنی است مشکلات حمل و نقل روستایی، نبود زمین برای کشاورزی، مسکن و ایجاد واحدهای صنعتی و دامداری، اشتغال و گردشگری از جمله مشکلات مطرح شده در این جلسه توسط دهیاران بود.
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