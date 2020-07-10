روایت «هوک» از دست رد ایران بر سینه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «برایان هوک» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با المانیتور گفت: به جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره حضوری کنسولی دادیم، اما ایران این پیشنهاد را رد کرد.

هوک در ادامه مدعی شد: ایران در حال از دست دادن فرصت‌های خوب است و امیدوارم هم در موضوع تبادل زندانی‌ها و شاید هم در موضوعات دیگر شاهد پیشرفت مذاکرات میان دو کشور باشم.

نماینده ویژه آمریکا گفت: به رغم پیشنهاد مذاکرات مستقیم آمریکا، ایران به پای میز مذاکره نمی‌آید و تا زمانی که موضع ایران چنین است، آمریکا به واسطه‌گری سوئیس (حافظ منافع ایالات متحده در ایران) متکی خواهد بود.

وی در ادامه مدعی شد: اگر ایران وارد مذاکره می‌شد می‌توانست پیشنهاد معامله بزرگ دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا را ارزیابی کند.

هوک در ادامه بار دیگر این ادعا را تکرار کرد که، آمریکا درهای دیپلماسی را برای سال‌ها باز نگه داشته و این نشان دیگری از تمایل جمهوری اسلامی برای از دست دادن فرصت‌های خوب برای پیشرفت است. آمریکا عجله‌ای برای مذاکره ندارد و استراتژی (فشار حداکثری) ایالات متحده در مقابل ایران کارایی خود را نشان داده است.

وی همچنین گفت: هرگونه توافق جدید احتمالی با ایران، حق غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت و با این کار تهران فرصتی برای تولید بمب هسته‌ای نخواهد داشت.