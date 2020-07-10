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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۱

در گفتگو با المانیتور مطرح شد؛

روایت «هوک» از دست رد ایران بر سینه آمریکا

روایت «هوک» از دست رد ایران بر سینه آمریکا

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در اظهاراتی عنوان داشت که به جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره حضوری کنسولی داده، اما ایران این پیشنهاد را رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «برایان هوک» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با المانیتور گفت: به جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره حضوری کنسولی دادیم، اما ایران این پیشنهاد را رد کرد.

هوک در ادامه مدعی شد: ایران در حال از دست دادن فرصت‌های خوب است و امیدوارم هم در موضوع تبادل زندانی‌ها و شاید هم در موضوعات دیگر شاهد پیشرفت مذاکرات میان دو کشور باشم.

نماینده ویژه آمریکا گفت: به رغم پیشنهاد مذاکرات مستقیم آمریکا، ایران به پای میز مذاکره نمی‌آید و تا زمانی که موضع ایران چنین است، آمریکا به واسطه‌گری سوئیس (حافظ منافع ایالات متحده در ایران) متکی خواهد بود.

وی در ادامه مدعی شد: اگر ایران وارد مذاکره می‌شد می‌توانست پیشنهاد معامله بزرگ دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا را ارزیابی کند.

هوک در ادامه بار دیگر این ادعا را تکرار کرد که، آمریکا درهای دیپلماسی را برای سال‌ها باز نگه داشته و این نشان دیگری از تمایل جمهوری اسلامی برای از دست دادن فرصت‌های خوب برای پیشرفت است. آمریکا عجله‌ای برای مذاکره ندارد و استراتژی (فشار حداکثری) ایالات متحده در مقابل ایران کارایی خود را نشان داده است.

وی همچنین گفت: هرگونه توافق جدید احتمالی با ایران، حق غنی‌سازی اورانیوم برای جمهوری اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت و با این کار تهران فرصتی برای تولید بمب هسته‌ای نخواهد داشت.

کد مطلب 4970173
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      5 2
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      چه بچه گانه فکر می کنند هرغلطی را برعلیه کشور و منافع ما انجام می دن اونوقت درخواست کنسولی می کنند که مستقیم هم زورگویی شون را دیکته کنند نه گاوچران زمان دیکته تون به ما ۴۱ سال قبل مرده
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      6 6
      پاسخ
      انقلاب اسلامی علی رغم میل دشمنان پیروز است والعاقبه للمتقین
    • هدایت IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      17 0
      پاسخ
      اگه ما بتونیم دست نفوذی ها.اقا زاده ها،رانت خواران ودزدان بیت المال را ازمنابع کشورقطع کنیم نیازی به مذاکره نیست.همه بدبختی ما از داخل پیش میره.تنها راه ارامش مردم ایران نابودی اژدهای هفت سرفساده
    • ایرانی ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      6 4
      پاسخ
      افسوس وهزاران افسوس که وادادگی امثال ظریف و روحانی شما را دلیر کرده!! وگرنه شما را چه به این غلطها!!
    • سامان IR ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      7 0
      پاسخ
      خفه شو شما اگه صداقت داشتید کار رو به این جا نمی کشوندید
    • شکوهی IR ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      5 0
      پاسخ
      هوک زر زر کرد !! هوک عو عو کرد !! هوک وغ وغ کرد !! هوک خفه شو !! هوک برو گم شو !!
    • شکری IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      2 0
      پاسخ
      به اینا میگن پررو و دریده !!! تا گردن تو منجلاب و لجنزار و آدمکشی کشور خودشون فرو رفته اند بازم دارند برای ایران خط و نشونه میکشند !! قداره بند گاوچران !!!
    • اربابی IR ۱۸:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      2 1
      پاسخ
      ماهیت اصلی آمریکا همونیه که توی خیابوناش داره اتفاق میفته نه تو فیلمای هالیودیش !!! راستی چرا سی چهل روزه عمله های داخلی آمریکا خفه خون گرفته اند !!!!؟
    • امینی IR ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      3 1
      پاسخ
      سگ زرد رو تو کشور خودش دارند هو میکنند!!! اونوقت داره برای ایران بزرگ و غیرتمند زر زر می‌کنه !!!
    • میری IR ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      3 0
      پاسخ
      آقای هوک تو اول برو وضع نکبت بار کشور خودتو درست کن ، بعد به دیگران پیشنهاد بده گاوچرون !!!
    • محمد IR ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      4 2
      پاسخ
      آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند مرگ بر آمریکا شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف خورد گه دانه دانه !!
    • امیرمحمد خرم AF ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      2 0
      پاسخ
      گپ های برایان هوک خنده دار است ، میگویند که سنگ اگر نرم بود روباه خیلی وقت پیش خورده بودش
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      3 0
      پاسخ
      نفرت این مردک از نژاد آریایی جای بحث داره...
    • حسین IR ۰۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      براستی که خدا شما رو پست تر از این کرده که بتوانید غلطی بکنید
    • شهریار IR ۰۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      پس از کشتن ناجوانمردانه سردار رشید اسلام بزرگ مرد و افتخار ابدی ارتش و سپاه ایران که ما مفتخریم به وجود ایشان. بین ما و آمریکا مذاکره ای نخواهد بود و هر کس که مذاکره با آمریکا را مجاز بداند خائن است.
    • میرآبی IR ۰۶:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      این یارو اول خوک بوده بعد هوک شده !! چشاشو نیگاه کنید راست میگم !!
    • IR ۰۶:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      ترامپ..در بدمخمصه ای وارد شده...از یکطرف تحریم..تحریم..دائم..آسیب سرمایه داران غربی واز طرف دیگر...درخواست مکرر برا مذاکره با ایران..درآزمایشگاه ماز..دائم سرش به مانع میخورد.!!!
    • امیرحسین IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ایران از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود

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