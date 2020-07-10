آمریکا به همکاری با اعراب برای محدود کردن ایران ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری تلفنی با روزنامهنگاران از تعهد ایالات متحده آمریکا به حفاظت از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در مقابل ایران خبر داد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری «نشنال» امارات گفت: آمریکا به شیوههای مختلف به همکاران عرب خلیج فارس خود برای جلوگیری از تهدیدات موشکی ایران کمک خواهد کرد.
این اظهارات در ادامه تلاش های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل ایراد شد.
به گفته پمپئو، یکی از شیوههای حفاظت از اعراب خلیج فارس، ممانعت از پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران است که اکتبر امسال به پایان میرسد .
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت کمک دوم واشنگتن، فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای عرب خلیج فارس است و جز این موارد راههای دیگری نیز وجود دارد که اطلاعات مربوط به آن به اطلاع عموم رسانده نمیشود.
پمپئو در نشست مطبوعاتی خود مدعی شد: ایران در تلاش است موشکهایی بسازد تا قابلیت گذشتن از سیستم پدافند هوایی کشورهای خاورمیانه را داشته باشد و همچنین برد موشکهایش را افزایش دهد.
وی به برنامه پرتاب ماهواره ایران اشاره کرد و گفت: دنیا زرنگتر از آن است که نداند جمهوری اسلامی در پوشش این فعالیتهای به ظاهر صلحآمیز در تلاش است توانایی لازم برای ساخت موشکهای دوربرد را به دست آورد. به نظر آمریکا مهم است که جامعه جهانی برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران متحد شود؛ وگرنه خاورمیانه با بیثباتی و وضعیت اسفناک جدی مواجه خواهد شد.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت که ایالات متحده با همپیمانان عرب خود بر روی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران کار میکند، اما با این حال باز هم آمریکا میتواند امکانات و شرایط فروش تسلیحات بیشتری برای این کشورها جهت دفاع از تهدیدات موشکی ایران ارائه دهد.
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