طرح ویژه جمع آوری قلیان سراهای متخلف در ایلام اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی جمشید پور اظهار کرد: طرح تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در جهت جلوگیری از انتشار ویروس کرونا توسط کارکنان اداره نظارت بر اماکن عمومی مرکز استان، اجرا شد.

وی افزود: پلمب اماکن عرضه و استعمال مواد دخانی غیر بهداشتی بخصوص قلیان سراها و قهوه خانه‌های سنتی سطح شهر که مبادرت به عرضه قلیان کردند در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

جمشیدپور با بیان اینکه مأموران انتظامی از ۱۰ واحد صنفی و عرضه مواد دخانی و سفره خانه بازدید کردند، خاطر نشان کرد: در این بازدیدها به سه واحد تذکرات لازم در خصوص رعایت مسائل بهداشتی داده شد، از سه واحد تعهدات لازم اخذ و هفت واحد عرضه مواد دخانی و قلیانی غیرمجاز پلمب و بالغ بر ۶۰۱ حقه قلیان جمع آوری شد.

سرهنگ جمشید پور در ادامه با تشکر از اعتماد و همکاری خوب مردم با پلیس، گفت: هدف پلیس تأمین امنیت و آرامش و سلامت شهروندان و ارتقاء آن در جامعه است.