مسوولان به مسئله ازدواج جوانان ريشه اي برخورد نمي كنند

فاطمه راكعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با بيان اينكه برنامه ريزي دقيق و اصولي در زمينه ازدواج جوانان در كشور وجود ندارد افزود: طي چند سال گذشته فقط مسوولان دستور العمل هايي را مبني بر توجه به امر ازدواج صادر كرده اند اما در نهايت در مرحله عمل هيچ اقدام اساسي انجام نداده اند .

وي با اشاره به اينكه خانواده ها نمي توانند در حل مشكلات ازدواج جوانان چندان كمك بزرگي باشند ادامه داد: نمي توان با توجه وضعيت اقتصادي نامناسب اكثريت مردم از خانواده ها انتظار داشت تا تمامي معضلات و مشكلات پيش روي ازدواج جوانان را كه اكثرا مادي است از بين ببرند .

راكعي در خصوص تشكيل نهادها در امر ازدواج گفت : تشكيل نهاد و سازماني در خصوص رفع مشكلات جوانان تنها راه كار اساسي در از بين رفتن معضلات ازدواج جوانان نيست چراكه نهادهايي هستند كه در خصوص امر ازدواج جوانان شكل مي گيرند اما در اكثر مواقع عملا كاراساسي انجام نشده و تنها بودجه اي رادر اين راه هدرداده اند .

وي با اشاره به تشكيل مجمع خيرين ازدواج در سازمان ملي جوانان گفت : بررسي هايي كه از اين مجمع صورت گرفته نشان مي دهد تشكيل مجمع ملي خيرين ازدواج مي تواند كمك بزرگي در حل مشكلات ازدواج جوانان كه امروزه به مشكل جدي خانواده ها تبديل شده است باشد.

راكعي تاكيد كرد : مسوولاني كه در زمينه ازدواج جوانان دغدغه اصلي دارند بايد تمامي فكرهاي خود را اجرايي كنند و فقط به ارائه راهكار نپردازند .