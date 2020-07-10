کامیون برقی با الیاف کتان تجزیه پذیر تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به گسترش تلاش‌ها به منظور استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر شده و تولید وسائل نقلیه برقی با همین هدف صورت می‌گیرد.

کامیون یادشده نه تنها برقی است، بلکه در تولید قطعات آن نیز از موادی استفاده شده که به راحتی قابل تجزیه هستند و محیط زیست را آلوده نمی‌کنند. مهم‌ترین ماده تشکیل دهنده قطعات بدنه این کامیون را الیاف کتان تشکیل می‌دهد.

این کامیون ۱۶ تنی تمام برقی دارای یک باتری ۱۶۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعتی است و با یک بار شارژ مسافتی ۲۰۰ کیلومتری را طی می‌کند. حداکثر سرعت این کامیون به ۹۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد.

صندلی راننده این کامیون در وسط قرار گرفته تا دو نفر دیگر بتوانند در طرفین وی بنشینند. پنجره‌های بزرگ این کامیون دید ۲۲۰ درجه را ممکن می‌کند. ظرفیت بخش حمل بار این کامیون ۳۷.۳ متر مربع است و حداکثر می‌توان ۸.۶ تن بار را در آن جای داد. این کامیون در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ به بازار می‌آید.