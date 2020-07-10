اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای آمریکایی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «کاطع الرکابی» نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف «دوله القانون» بر لزوم اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور تأکید کرد.

وی در این خصوص گفت: اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق ضروری است.

الرکابی اظهار داشت: بدیهی است که هرگونه تلاش برای دور زدن مصوبه مذکور منجر به ایجاد هرج و مرج خواهد شد.

این نماینده پارلمان عراق یادآور شد: اگر کسی گمان می کند که می تواند مصوبه پارلمان عراق را لغو و یا آن را تغییر دهد، سخت در اشتباه است.

درحالی است که ماهها از تصویب لایحه اخراج نظامیان تروریست آمریکایی از خاک عراق سپری می شود اما واشنگتن همچنان به دنبال تداوم حضور اشغالگرایانه خود در این کشور است.