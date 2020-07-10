۲ کارگاه صنایع دستی چلنگری در شهرستان اراک و ساوه تجهیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم کاظمی اظهار کرد: به منظور تحقق سال جهش تولید شاهراه رونق تولید و کسب و کار در حوزه صنایع دستی، فعالیت امید بخش کارگاه‌های کوچک و بزرگ است.

وی ادامه داد: دست سازه‌های صنایع‌دستی، سفیران فرهنگی هر منطقه‌ای هستند که علاوه بر رونق کسب و کار در مناطق مختلف، تاریخ و فرهنگ و سبک زندگی هر دیاری را به علاقمندان معرفی می‌کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌مرکزی بیان کرد: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری در سال جهش تولید ۲ کارگاه چلنگری تجهیز و آماده بهره برداری شد.

به گفته وی، برای تجهیز این کارگاه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

️کاظمی به تجهیز این کارگاه‌ها برای خرید ادوات و وسایل ساخت آثار فلزی همچون پتک، کوره سنتی و فن، موتور جوش، چرخ سنگ، چکش‌ها، قیچی آهن بر، سندان و … اشاره کرد و گفت: برای هر کارگاه مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تجهیزات خریداری شده است.

️معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌مرکزی بیان کرد: چلنگری از رشته‌های صنایع دستی فلزی است که با فرم دادن مفتول‌های فلزی با تکنیک حرارت دادن فلز و کوفتن آن به صورت منحنی های دوار برای ساخت انواع محصولات نظیر پارتیشن، پایه گلدان، صندلی، مبلمان، حفاظ پنجره و.... استفاده می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۶ هزار کارگاه فعال صنایع‌دستی با ۶۵ رشته در استان وجود دارد.