مهار آتش سوزی در هتل کارون شهرستان دلیجان/ تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعات پایانی شب گذشته (پنج شنبه) ۱۹ تیرماه طبقات فوقانی هتل کارون در شهرستان دلیجان دچار حریق شد و در این آتش سوزی که تا ساعتی بعد ادامه داشت، ۲ طبقه از هتل در آتش‌سوخت.

در این خصوص مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دلیجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه شب گذشته حریق در هتل کارون دلیجان به ایستگاه آتش نشانی اطلاع داده شد، از دقایق اولیه آتش سوزی، تیم‌های آتش نشانی در محل حضور یافتند.

محمد بیگی گفت: حریق از قسمت کافی شاپ آغاز شده و با توجه به اینکه نمای این هتل از کامپوزیت بود به طبقات بالایی ساختمان نیز سرایت کرده بود.

وی عنوان کرد: در این حادثه از ایستگاه‌های آتش نشانی اراک، خمین، محلات و نراق به محل حادثه اعزام شدند، همچنین نیروهای شهرداری، بسیج و مردمی نیز در اطفا حریق همکاری کردند و سرانجام، آتش پس از گذشت ساعاتی (۲ و ۳۰ دقیقه) به طور کامل مهار شد.

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دلیجان در ارتباط با تلفات جانی این حادثه اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی‌به همراه نداشته است و به نیروهای آتش نشانی نیر اسیبی وارد نشد.

به گفته وی علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان آتش نشانی اتصالی در شبکه کولرهای گازی قسمت فست فوت این هتل عنوان شده است.