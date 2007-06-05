به گزارش خبرگزاری مهر، آخوند زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در همایش نخبگان ایرانی مقیم آلمان که در روزهای آغازین هفته جاری برگزار شد، گفت : شکل گیری شورای عالی امور ایرانیان در جهت انسجام بیشتر ایرانیان مقیم خارج است و دکتر شعردوست دبیر این شورا فعالیت گسترده و قابل توجهی را در زمینه همایش های ایرانیان مقیم خارج شروع کرده است تا بدین وسیله جامعه ایرانی مقیم خارج را به یکدیگر نزدیک کند.

سفیر ایران در آلمان ضمن تشریح وضعیت فعلی سیاسی ایران پشتیبانی ایرانیان مقیم آلمان را از کشور باعث دلگرمی مسئولین برشمرد و برهمکاری نمایندگی سیاسی ایران در آلمان با همه ایرانیان تأکید کرد.

دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز در این همایش گفت : رسیدگی به امور ایرانیان مقیم خارج در گذشته ضابطه ‌مند نبود و بعضاً‌ دستگاههایی حتی دچار تداخل می شدند.

علی اصغر شعردوست گفت : در دولت فعلی اهتمام خاصی به این مسئله وجود دارد و احمدی نژاد با انتخاب مشایی به عنوان جانشین خود از ما خواسته است که دیوار بی اعتمادی میان داخل و خارج را از بین ببریم.



دبیر این شورا گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی قرار است یک اداره کل در وزارتخانه ها تأسیس شود و به صورت متمرکز به امور ایرانیان رسیدگی شود. در قوه‌ قضاییه نیز رسیدگی به امور ایرانیان را اداره کلی زیر نظر رئیس قوه بر عهده دارد. در مجلس شورای اسلامی نیز یک فراکسیون به امر ایرانیان اختصاص یافته است و فعالیت و ارتباط نزدیکی با ما دارد.



شعردوست در ادامه به تشریح ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی پرداخت و گفت : برنامه های این دبیرخانه از جمله فعال شدن کارگروهها و طرح آموزشی زبان فارسی آماده شده است که با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش اجراء خواهد شد. با طی کردن این دوره ها گواهی زبان آموزی داده خواهد شد.



وی اضافه کرد : ایرانیان مقیم خارج می توانند با حمایت دبیرخانه شورای عالی ایرانیان اقدام به انتشار نشریه در کشورهای محل اقامت خود کنند و این شورا به سازمان های مردمی در فعالیت هایشان کمک خواهد کرد.



دبیر شورای عالی امور ایرانیان با خواندن فرازهایی از حکم احمدی نژاد به مشایی جانشین رئیس جمهور در شورای عالی به عنوان اصول کاری دبیرخانه یاد کرد و داشتن وطن و سفر و گردش در آن را حق هر ایرانی و انسانی دانست.