«اسپر» دستور تحقیق درباره رابطه طالبان با روسیه را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا در اظهاراتی تائید کرد که دستور انجام تحقیق درباره گزارش جنجالی نیویورک تایمز که در خصوص رابطه طالبان با روسیه بوده را صادر کرده است.

این دستور در حالی صادر شده که مقامات مختلف آمریکایی از جمله «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده، در ابتدا منکر وجود چنین رابطه ای شده بودند.

نیویورک تایمز چندی قبل گزارش داده بود که روسیه به گروه های مرتبط با طالبان پول می دهد تا آنها اقدام به کشتن نظامیان ائتلاف از جمله نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان کنند.

این گزارش هم از سوی طالبان و هم مقامات امریکایی رشد شده بود.