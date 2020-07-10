سقوط ۳۶۱ واحدی داوجونز با افزایش تعداد مبتلایان کرونایی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، در پایان معاملات دیشب آمریکا با سر به فلک کشیدن تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا و افزایش نگرانی‌ها در مورد ریکاوری اقتصادی آمریکا میانگین صنعتی داوجونز بیش از ۳۵۰ واحد سقوط کرد.

با بسته شدن بازارها داوجونز ۳۶۱.۱۹ واحد یا ۱.۳۹ درصد سقوط کرد و به ۲۵۷۰۶.۰۹ واحد بازگشت. اس‌اندپی ۵۰۰ هم با ۰.۵۶ درصد افت ۳۱۵۲.۰۵ واحد رسید.

اما کامپوزیت نزدک با جهش ۳ درصدی سهام آمازون و رشد سهام مایکروسافت، اپل و نتفلیکس ۰.۵۳ درصد بالاتر و در رکورد تاریخی ۱۰۵۴۷.۷۵ واحد بسته شد.

جلسه معاملاتی دیشب آمریکا جلسه پرنوسانی بود و اس‌اندپی که ۱.۵ درصد جهش کرده بود تمام این سود را از دست داده و با افت به کار خود پایان داد.

این تفاوت میان عملکرد سهام تکنولوژی و سایر بخش‌های بازار پس از این اتفاق افتاد که اعلام شد نرخ بستری شدن بیماران کرونایی در فلوریدا به بالاترین رکورد خود رسیده و در کالیفرنیا میانگین ابتلای روزانه افراد به شدت افزایش یافته است.